Пассажирка заявила, что самолет Air France «не пустили» в небо России

По словам 28-летней француженки, самолет отбыл в крупнейший город Вьетнама из аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль» в 13:10 по местному времени. Спустя шесть часов капитан воздушного судна по громкой связи объявил, что в связи с отсутствием разрешения пролетать над определенной частью России он вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Девушка заявила, что пассажиры удивились произошедшему и его причине. То же чувство, по ее словам, испытал и командир воздушного судна, признавшийся, что это первый подобный случай в его практике.

В результате лайнер благополучно приземлился в Париже. Часть пассажиров улетели в Хошимин другими рейсами в тот же день, оставшиеся решили дождаться в отелях вылета того же рейса, который был перенесен на сегодня.

В «Эйр Франс» изданию подтвердили факт инцидента, однако связали его не с «запретом» на полеты над Россией, а с технической ошибкой.