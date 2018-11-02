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Самолет Air France «не пустили» в небо России
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Пассажирка заявила, что самолет Air France «не пустили» в небо России 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
Летевший в Хошимин самолет французской авиакомпании «Эйр Франс» был вынужден вернуться в Париж из-за «запрета» пересекать воздушное пространство России. Об этом Europe1 рассказала пассажирка рейса и подтвердил представитель перевозчика.
По словам 28-летней француженки, самолет отбыл в крупнейший город Вьетнама из аэропорта «Париж — Шарль-де-Голль» в 13:10 по местному времени. Спустя шесть часов капитан воздушного судна по громкой связи объявил, что в связи с отсутствием разрешения пролетать над определенной частью России он вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Россия закроет небо
Девушка заявила, что пассажиры удивились произошедшему и его причине. То же чувство, по ее словам, испытал и командир воздушного судна, признавшийся, что это первый подобный случай в его практике.
В результате лайнер благополучно приземлился в Париже. Часть пассажиров улетели в Хошимин другими рейсами в тот же день, оставшиеся решили дождаться в отелях вылета того же рейса, который был перенесен на сегодня.
В «Эйр Франс» изданию подтвердили факт инцидента, однако связали его не с «запретом» на полеты над Россией, а с технической ошибкой.
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