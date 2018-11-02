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Раскрыт формат встречи Путина и Трампа в Париже
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В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Трампа в Париже 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
"На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная", — сказал Ушаков.
По его словам, встреча в Буэнос-Айресе ещё согласовывается.
"Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", — сказал Ушаков.
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