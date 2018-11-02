Раскрыт формат встречи Путина и Трампа в Париже

В Кремле рассказали о формате встречи Путина и Трампа в Париже

Владимира Путина и Встреча президентов России и США Дональда Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. "На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная", — сказал Ушаков. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе ещё согласовывается. "Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", — сказал Ушаков.