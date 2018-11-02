Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец

Константинополь заявил о конце существования Московского патриархата на Украине

После решений синода Вселенского (Константинопольского) патриархата о возвращении канонического статуса главам двух православных церквей на Украине — предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарету и главе Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарию, все православные архиереи страны считаются служителями Вселенского престола. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов.

Он указал, что после решения Вселенского патриархата все православные на Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя, вне зависимости от того, к какой из трех украинских православных церквей — УАПЦ, УПЦ КП или же Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — они принадлежали ранее.

«Отменой [патриаршего и синодального акта о передаче Киевской митрополии Москве] 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине согласно этому решению синода де-факто являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии православной церкви в Украине», — сказал архиепископ.

По его словам, в течение ближайшего времени Вселенским патриархатом будет созван объединительный собор, который создаст церковь под названием «Православная церковь в Украине». Она получит томос об автокефалии от Константинополя и станет единственной канонической церковью в этой стране. Приглашение к участию в этом соборе получат все православные епископы, пребывающие на Украине, независимо от того, к какой церкви они принадлежали до сих пор, подчеркнул Иов. «Согласно канонам церкви, на территории одного государства должна быть только одна православная церковь», — добавил представитель Константинополя.

Точной даты созыва собора он не назвал, по его словам, это будет сделано в тот момент, когда Вселенский патриарх посчитает, что «время пришло».

Также он подчеркнул, что, решая украинский вопрос, Вселенский патриархат «ничего не приобретает».

«Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь», — подчеркнул архиепископ.

Прокомментировал Иов и заявления представителей Русской православной церкви о том, что в случае предоставления автокефалии православной церкви на Украине начнутся кровопролитные религиозные конфликты.

«Кровопролитие продолжается в Украине, на Донбассе, уже четыре года… Что еще хуже может произойти? Чтобы это все остановилось, достаточно решения одного человека, в Москве, потому что ясно, кто какую землю желает захватить… Именно из-за этого конфликта православные верующие в Украине и украинское государство просили автокефалию, чтобы Православная церковь в Украине была независимой от влияния чужого, враждебного государства», — сказал он.

В начале октября Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.