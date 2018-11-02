Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы

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Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы МВД в Башкирии отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 2 ноября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает РИА Новости.
«Арестован третий экс-начальник подразделения МВД Башкирии, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя», — сообщили в ведомстве.
Арестованные — майор Павел Яромачук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Кроме него, под стражу отправлены его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Как уточнил пресс-секретарь суда, срок ареста установлен до 31 декабря.
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