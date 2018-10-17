Траур в Крыму, отказ Польши от газа и другие события дня

Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым
Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли на втором этаже колледжа. «112» утверждает, что правоохранители установили его личность.
В Крыму объявлен траур
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур из-за теракта в Керчи. Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября.
На Украине начался новый церковный "раскол"
У лидеров неканонических церквей на Украине нет единой позиции относительно того, какой будет единая объединенная церковь.
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.
Опубликовано видео с места крушения Су-27
В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя Су-27 в Винницкой области. На кадрах показано, как к месту происшествия подлетает вертолет.
Раскрыт план борьбы с ростом цен на бензин
Бензин и дизельное топливо резко не подорожают в следующем году из-за увеличения акцизов.
В Польше объяснили отказ от российского газа
Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа.
Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения
Адвокат Андрей Кораблев рассказал, что суд может поменять нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву меру пресечения.
Решена судьба Хабиба
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и возможном уходе из организации.
Экономист предупредил о дефиците рублей у банков
Банковской системе России грозит дефицит рублей, заявил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.