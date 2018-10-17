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Траур в Крыму, отказ Польши от газа и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым

Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли на втором этаже колледжа. «112» утверждает, что правоохранители установили его личность.

В Крыму объявлен траур

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур из-за теракта в Керчи. Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября.

На Украине начался новый церковный "раскол"

У лидеров неканонических церквей на Украине нет единой позиции относительно того, какой будет единая объединенная церковь.

Крымский вице-премьер задержан в Москве

Задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Опубликовано видео с места крушения Су-27

В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя Су-27 в Винницкой области. На кадрах показано, как к месту происшествия подлетает вертолет.

Раскрыт план борьбы с ростом цен на бензин

Бензин и дизельное топливо резко не подорожают в следующем году из-за увеличения акцизов.

В Польше объяснили отказ от российского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа.

Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения

Адвокат Андрей Кораблев рассказал, что суд может поменять нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву меру пресечения.

Решена судьба Хабиба

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи о конфликте с российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и возможном уходе из организации.

Экономист предупредил о дефиците рублей у банков

Банковской системе России грозит дефицит рублей, заявил глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
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