Ещё
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщают о задержании в Москве вице-премьера Крыма 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
По сведениям издания, задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова, экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Сообщается, что в республиканском комитете конкурентной политики проходят следственные действия. Помимо этого, обыски с участием сотрудников ФСБ идут в Службе автодорог Крыма и помещениях «Крымской железной дороги».
Источники издания связывают задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Чиновник курировал дорожное строительство и отвечал за реализацию федеральной целевой программы в регионе.
Официального подтверждения задержания вице-премьера Крыма не поступало.
Говорит Москва: последние новости
Крымский Минздрав предварительно подтвердил гибель 10 человек в колледже в Керчи Челябинские больницы проверят после видео с издевательствами над пациентом СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва в Керчи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших154
Появились первые версии взрыва в Крыму125
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи113
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео15
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей76
Видео
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:05
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Происшествия Политика
00:16
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Происшествия Катастрофы
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:58
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Происшествия Криминал
00:18
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение