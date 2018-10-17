Крымский вице-премьер задержан в Москве

СМИ сообщают о задержании в Москве вице-премьера Крыма

По сведениям издания, задержан заместитель главы Крыма Сергея Аксёнова , экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин . Сообщается, что в республиканском комитете конкурентной политики проходят следственные действия. Помимо этого, обыски с участием сотрудников ФСБ идут в Службе автодорог Крыма и помещениях «Крымской железной дороги».

Источники издания связывают задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Чиновник курировал дорожное строительство и отвечал за реализацию федеральной целевой программы в регионе.

Официального подтверждения задержания вице-премьера Крыма не поступало.