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На Украине начался новый церковный «раскол»
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В УАПЦ рассказали о разногласиях лидеров неканонических церквей на Украине 

РИА Новости 1 час назад
У лидеров неканонических церквей на Украине нет единой позиции относительно того, какой будет единая объединенная церковь, которой Вселенский патриарх Варфоломей может предоставить автокефалию, заявил в среду митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич).
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
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"Когда мы встретились, патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины — ред.) обратился ко мне, что срочно нужно Собор созывать. Я говорю: "Ваше преосвященство, собор собирать нет устава". "А устав у меня есть" (слова Филарета — ред.). "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один" (слова Макария — ред.). "Нет, будет мой устав" (слова Филарета — ред.)", — рассказал Макарий в интервью телеканалу ZIK о встрече с Филаретом.
Митрополит Макарий сообщил, что Объединительный собор украинских церквей состоится после подготовки устава, определения названия единой объединенной церкви. "Устав мы еще не готовим, названия объединительной церкви нет, нет статуса или модели, каким будет устройство церкви — патриаршеским или митрополитским. С чем идти на собор?", — отметил Макарий.
По его словам, Филарет также настаивает на объединении под названием возглавляемой им Украинской православной церкви.
"Когда я сказал, что может быть: митрополит или патриарх… он со злобой сказал, что (митрополии — ред.) не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят", — добавил Макарий.
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