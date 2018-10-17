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Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым
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Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых

Предполагаемого террориста из Керчи нашли мертвым 

Рамблер + ещё 57 4 часа назад
Фото: Керчь Инфо / Youtube
Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли на втором этаже колледжа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, на теле молодого человека обнаружили огнестрельное ранение.
«112» утверждает, что правоохранители установили его личность. Им оказался Владислав Р. 2000-го года рождения.
Источник РБК в МВД заявил, что подозреваемый по делу о теракте — учащийся колледжа. Другие студенты рассказали, что перед взрывом он оставил в столовой рюкзак. По слухам, этот учащийся проводил опыты со взрывчатыми веществами.
Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что взрыв устроил студент колледжа, передает «Интерфакс». По словам Аксенова, 22-летний учащийся покончил с собой.
Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом.
По словам Аксенова, жертвами взрыва стали 18 человек, пострадали 40.
Следователи рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.
СМИ писали, что у правоохранителей есть подозреваемый по делу о теракте — светловолосый молодой человек 20-25 лет.
Официально эту информацию не подтверждали.
Также сообщалось, что после взрыва в здании колледжа началась стрельба, однако глава Крыма опроверг эту информацию.
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