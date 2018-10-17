Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым

Предполагаемого террориста из Керчи нашли мертвым

Тело подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли на втором этаже колледжа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на теле молодого человека обнаружили огнестрельное ранение.

«112» утверждает, что правоохранители установили его личность. Им оказался Владислав Р. 2000-го года рождения.

Источник РБК в МВД заявил, что подозреваемый по делу о теракте — учащийся колледжа. Другие студенты рассказали, что перед взрывом он оставил в столовой рюкзак. По слухам, этот учащийся проводил опыты со взрывчатыми веществами.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что взрыв устроил студент колледжа, передает «Интерфакс» . По словам Аксенова, 22-летний учащийся покончил с собой.

Взрыв в керченском политехническом колледже произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом.

По словам Аксенова, жертвами взрыва стали 18 человек, пострадали 40.

Следователи рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.

СМИ писали, что у правоохранителей есть подозреваемый по делу о теракте — светловолосый молодой человек 20-25 лет.

Официально эту информацию не подтверждали.

Также сообщалось, что после взрыва в здании колледжа началась стрельба, однако глава Крыма опроверг эту информацию.