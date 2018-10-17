В Крыму объявлен траур

Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом. Жертвами взрыва стали десять человек.

По предварительным данным, около 50 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В СК рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.

По неподтвержденной информации, полиция ищет подозреваемого 20-25 лет.