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В Крыму объявлен траур
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«Убивали всех, кого могли найти»

В Крыму объявлен траур 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур из-за теракта в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) назвали случившееся терактом. Жертвами взрыва стали десять человек.
По предварительным данным, около 50 человек пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. В СК рассказали, что взрывное устройство, сработавшее в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами.
По неподтвержденной информации, полиция ищет подозреваемого 20-25 лет.
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