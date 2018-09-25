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Подорожание одежды, окончательный ответ по пенсиям и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com

Увольнение пожилых: Госдума дала окончательный ответ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста.

В России резко подорожают одежда и обувь

Россиян ждет неприятный сюрприз. Ослабление рубля и повышение НДС могут привести к подорожанию одежды и обуви, пишет РБК.

Грудинин подал в суд на ВГТРК

Бывший претендент на пост президента России Павел Грудинин подал в суд на телерадиокомпанию ВГТРК, сообщает «Российское агентство правовой и судебной информации».

Дворцам Пенсионного фонда дали объяснения

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ответил на публикации в СМИ о «дворцах» фонда.

Россиянам дадут еще один выходной

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Игорь Лебедев призвали коллег отдать "дань уважения" православным России и сделать следующий за Пасхой понедельник выходным.

В российских рыбных консервах нашли подмену

Роскачество провело исследование консервов из лососевых рыб, результаты оказались неутешительными.

Найдена замена Кобзону

ЦИК России оформит передачу мандата депутата Госдумы, ставшего вакантным после смерти певца Иосифа Кобзона, депутату городской думы Иркутска Александру Якубовскому.

Раскрыта личная жизнь Боширова

«Комсомольской правде» позвонил «одноклассник» одного из «отравителей» шпиона Сергея Скрипаля Руслана Боширова.

Воссозданы последние секунды полета MH370

Канал National Geographic в своем новом фильме предпринял попытку воссоздать последние секунды полета лайнера Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году.

«Мисс Украина» выразила протест

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина 2018» Вероника Дидусенко, которую лишили титула из-за сокрытия факта замужества и наличия ребенка, обвинила организаторов в дискриминации.
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