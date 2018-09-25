Раскрыта личная жизнь Боширова

«Одноклассник» Боширова поговорил со СМИ

Мужчина рассказал, что он не только одноклассник Боширова, но и его сослуживец, однако не уточнил, в каких именно войсках они служили, так как якобы подписал подписку о неразглашении сроком на 50 лет.

По его словам, на втором году совместной службы Боширов был переведен в другую часть, после чего у собеседника издания забрали все фотографии «отравителя», сделанные во второй половине 1990-х годов.

Тем не менее позже мужчина все-таки нашел один снимок из армии. На нем запечатлены пятеро молодых людей в военной форме. Ни один из них, в том числе тот, которого Бошировым назвал его «одноклассник», не выглядит похожим на человека с фотографий, распространенных властями Великобритании.

Также мужчина рассказал, что они с Бошировым «родились вместе» и вместе переехали в Ростов-на-Дону. Позже «отравитель» перебрался в Москву, так что сейчас они видятся очень редко, в последний раз — четыре года назад на собрании ветеранов. Чаще собеседник «МК» видится с отчимом Боширова, который по-прежнему живет в Ростове.

При этом мужчина заявил, что лишь от журналиста узнал, что в Соединенном Королевстве его товарища винят в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.