Раскрыта личная жизнь Боширова

«Комсомольской правде» позвонил «одноклассник» одного из «отравителей» шпиона Сергея Скрипаля Руслана Боширова.
Мужчина рассказал, что он не только одноклассник Боширова, но и его сослуживец, однако не уточнил, в каких именно войсках они служили, так как якобы подписал подписку о неразглашении сроком на 50 лет.
По его словам, на втором году совместной службы Боширов был переведен в другую часть, после чего у собеседника издания забрали все фотографии «отравителя», сделанные во второй половине 1990-х годов.
Тем не менее позже мужчина все-таки нашел один снимок из армии. На нем запечатлены пятеро молодых людей в военной форме. Ни один из них, в том числе тот, которого Бошировым назвал его «одноклассник», не выглядит похожим на человека с фотографий, распространенных властями Великобритании.
Также мужчина рассказал, что они с Бошировым «родились вместе» и вместе переехали в Ростов-на-Дону. Позже «отравитель» перебрался в Москву, так что сейчас они видятся очень редко, в последний раз — четыре года назад на собрании ветеранов. Чаще собеседник «МК» видится с отчимом Боширова, который по-прежнему живет в Ростове.
При этом мужчина заявил, что лишь от журналиста узнал, что в Соединенном Королевстве его товарища винят в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Кроме того, в ответ на просьбу идентифицировать Боширова на кадрах интервью, которое он вместе с другим «отравителем» Александром Петровым дал каналу RT, мужчина указал на не того. По этой причине издание отмечает, что, вероятно, в редакцию позвонил мнимый одноклассник Боширова.