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Воссозданы последние секунды полета MH370
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Воссозданы последние секунды полета MH370 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Канал National Geographic в своем новом фильме предпринял попытку воссоздать последние секунды полета лайнера Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году. Об этом сообщает Sputnik International.
Авторы фильма смоделировали ситуацию, в которой самолет отклонился от маршрута и израсходовал топливо. По их версии, сначала у Boeing отказал правый двигатель, поэтому автопилот попытался восполнить дисбаланс жестким выравниванием влево.
Через две минуты у лайнера отключился левый двигатель и перестал работать автопилот. В итоге Boeing вошел в «длинную спираль» и упал в воду.
>> MH370 снова «обнаружили» на Google Earth
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Самолет не обнаружен до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков.
Доступно для просмотра в очках дополненной реальности
В конце июля Малайзийская комиссия по расследованию исчезновения Boeing опубликовала свой итоговый отчет. В нем говорится, что причину катастрофы определить не удалось и не удастся, пока не будут найдены обломки самолета.
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