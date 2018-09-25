Воссозданы последние секунды полета MH370

Канал National Geographic в своем новом фильме предпринял попытку воссоздать последние секунды полета лайнера Malaysia Airlines, исчезнувшего в 2014 году. Об этом сообщает Sputnik International.

Авторы фильма смоделировали ситуацию, в которой самолет отклонился от маршрута и израсходовал топливо. По их версии, сначала у Boeing отказал правый двигатель, поэтому автопилот попытался восполнить дисбаланс жестким выравниванием влево.

Через две минуты у лайнера отключился левый двигатель и перестал работать автопилот. В итоге Boeing вошел в «длинную спираль» и упал в воду.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. По мнению экспертов, самолет отклонился от курса, а затем потерпел крушение в южной части Индийского океана. Самолет не обнаружен до сих пор, однако время от времени появляются сообщения о нахождении его обломков.

Доступно для просмотра в очках дополненной реальности

В конце июля Малайзийская комиссия по расследованию исчезновения Boeing опубликовала свой итоговый отчет. В нем говорится, что причину катастрофы определить не удалось и не удастся, пока не будут найдены обломки самолета.