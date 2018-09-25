Грудинин подал в суд на ВГТРК

Директор совхоза имени Ленина подал в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. В нем Грудинин требует опровергнуть заявления о его разводе, озвученные 12 июля в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия», а также компенсировать ему моральный вред, который экс-кандидат в президенты оценил в один рубль.

Первое заседание по иску Грудинина Савеловский суд проведет 31 октября.

Во время участия бизнесмена в президентской кампании 2018 года стало известно, что он не живет с женой. После выборов Грудинин рассказал в интервью, что не живет с супругой Ириной последние девять лет, а все это время не разводился с ней лишь из-за того, что его жена из тех «женщин, которые хотят иметь статус замужней дамы».

В середине июля московский суд все-таки развел Павла и Ирину Грудининых.