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Грудинин подал в суд на ВГТРК
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Грудинин подал в суд на ВГТРК 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший претендент на пост президента России Павел Грудинин подал в суд на телерадиокомпанию ВГТРК, сообщает «Российское агентство правовой и судебной информации».
Директор совхоза имени Ленина подал в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. В нем Грудинин требует опровергнуть заявления о его разводе, озвученные 12 июля в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия», а также компенсировать ему моральный вред, который экс-кандидат в президенты оценил в один рубль.
Первое заседание по иску Грудинина Савеловский суд проведет 31 октября.
Во время участия бизнесмена в президентской кампании 2018 года стало известно, что он не живет с женой. После выборов Грудинин рассказал в интервью, что не живет с супругой Ириной последние девять лет, а все это время не разводился с ней лишь из-за того, что его жена из тех «женщин, которые хотят иметь статус замужней дамы».
В середине июля московский суд все-таки развел Павла и Ирину Грудининых.
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