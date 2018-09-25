Россиянам дадут еще один выходной

Понедельник после Пасхи могут сделать нерабочим днём

Татарстане, Авторы инициативы, которую Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 25 сентября, отмечают, что Трудовой Кодекс наделяет регионы полномочиями устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным праздничным дням. Например, такие выходные установлены в Башкортостане Крыму в день мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

85 процентов населения России отмечают Пасху. В ЛДПР считают, что установление выходного дня в Светлый пасхальный понедельник будет не только данью уважения православному сообществу нашей страны, но и ещё одним подтверждением особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры. Депутаты также отмечают, что более 10 процентов населения России соблюдает Великий пост перед Пасхой.

«Празднование дня Воскресения Христова — сильный эмоциональный положительный всплеск для православных верующих, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. — Введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период».

Кстати, во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Воскресением Христовым, является выходным днём.