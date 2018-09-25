Россиянам дадут еще один выходной

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Понедельник после Пасхи могут сделать нерабочим днём 

Парламентская газета 45 минут назад
Понедельник после Воскресения Христова могут сделать выходным днём. С такой инициативой выступили вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Авторы инициативы, которую Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 25 сентября, отмечают, что Трудовой Кодекс наделяет регионы полномочиями устанавливать праздничные дни в дополнение к общефедеральным праздничным дням. Например, такие выходные установлены в Башкортостане, Татарстане, Крыму в день мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.
85 процентов населения России отмечают Пасху. В ЛДПР считают, что установление выходного дня в Светлый пасхальный понедельник будет не только данью уважения православному сообществу нашей страны, но и ещё одним подтверждением особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры. Депутаты также отмечают, что более 10 процентов населения России соблюдает Великий пост перед Пасхой.
«Празднование дня Воскресения Христова — сильный эмоциональный положительный всплеск для православных верующих, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. — Введение праздника Светлого пасхального понедельника позволит не только создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан, но высвободит время для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период».
Кстати, во многих странах Западной Европы понедельник, следующий за Воскресением Христовым, является выходным днём.
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