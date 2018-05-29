Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

Главные события вторника

Бензин в России стал еще дороже

В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Россияне бросились скупать дорожающие товары

Средний размер кредитов, которые россияне берут ради покупки потребительских товаров, в апреле по сравнению с мартом вырос почти на 29%. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщает «Коммерсант».

Путина спросили про дорогой бензин

На сайте «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали первые вопросы, которые россияне задали главе государства.

Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль

Сорос предрек мировой финансовый кризис

Европейскому союзу придется столкнуться с "масштабным" финансовым кризисом, заявил миллиардер Джордж Сорос.

Украина заявила о потере новой территории

В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин

Мощь "Юрия Долгорукого" восхитила США

Запуск ракет "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий" назвали технологическим прорывом Российской Федерации. По мнению Strategic Culture, данный пуск демонстрирует лучшие современные технологии и гарантирует неизбежность возмездия в случае нападения на Россию.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте югоосетинского МИД

В Льеже убили троих с криком «Аллах акбар»

Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены во вторник в Льеже, передает «Интерфакс»

Избран новый президент ОКР