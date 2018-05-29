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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
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Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня

Главные события вторника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Бензин в России стал еще дороже

В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
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Россияне бросились скупать дорожающие товары

Средний размер кредитов, которые россияне берут ради покупки потребительских товаров, в апреле по сравнению с мартом вырос почти на 29%. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщает «Коммерсант».
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Путина спросили про дорогой бензин

На сайте «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали первые вопросы, которые россияне задали главе государства.
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Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович стал гражданином Израиля.
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Сорос предрек мировой финансовый кризис

Европейскому союзу придется столкнуться с "масштабным" финансовым кризисом, заявил миллиардер Джордж Сорос.
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Украина заявила о потере новой территории

В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.
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Мощь "Юрия Долгорукого" восхитила США

Запуск ракет "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий" назвали технологическим прорывом Российской Федерации. По мнению Strategic Culture, данный пуск демонстрирует лучшие современные технологии и гарантирует неизбежность возмездия в случае нападения на Россию.
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Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии

Сирийская Арабская Республика и Республика Южная Осетия договорились о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте югоосетинского МИД.
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В Льеже убили троих с криком «Аллах акбар»

Двое полицейских и прохожий были убиты из огнестрельного оружия и еще двое полицейских ранены во вторник в Льеже, передает «Интерфакс».
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Избран новый президент ОКР

Новым президентом Олимпийского комитета России стал четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, сообщает «Чемпионат.com».
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