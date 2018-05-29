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Украина заявила о потере новой территории
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На Украине заявили о потере управления в граничащих с Крымом районах‍ 

РИА Новости 1 час назад
В ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом, наблюдается "потеря признаков государственного управления", заявил в интервью порталу "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.
По его словам, в приграничных районах появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят "антиукраинские акции" и занимаются раскачиванием ситуации.
"Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду", — сказал он.
Бабин заявил, что Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным" действиям, чтобы взять регион под контроль.

"Гибридная угроза" в Азовском море

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко заявил, что стране надо начать патрулировать азовское побережье для противодействия угрозе со стороны России.
Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, а это, по его мнению, "провокация" и "гибридная угроза вторжения с моря".
Украинские власти должны ответить России, чтобы "предотвратить кризис", сказал Кабаненко.

Лучше живется в составе России

Российские власти способствуют реальному улучшению жизни в Крыму, заявил в прошлый вторник в эфире канала ZIK бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
По его словам, строительство моста через Керченский пролив значительно повысит благосостояние крымчан. При этом экс-министр отметил, что Москва сознательно вкладывала в этот проект значительные средства.
Как подчеркнул Червоненко, сегодня в Крыму ведутся масштабные работы по развитию инфраструктуры и улучшению уровня жизни населения. Отдельно он упомянул строительство теплоэлектростанций и расширение системы водоснабжения.

"Чужая территория"

Писатель и политический деятель Василий Шкляр ранее заявил, что Украине не нужен Крым, поскольку полуостров — "чужая территория".
По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России".
"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.
Писатель подчеркнул, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".
Крым вновь стал российским в 2014 году после проведенного там референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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