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Сорос предрек мировой финансовый кризис
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Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис 

РИА Новости 2 часа назад
Европейскому союзу придется столкнуться с "масштабным" финансовым кризисом, заявил миллиардер Джордж Сорос.
Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.
Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из ЕС. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход "популистов" к власти.
"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", — приводит Bloomberg слова Сороса.
По его мнению, решить проблемы Европы можно с помощью "плана Маршалла" для Африки, который помог бы снизить миграционную нагрузку на континент, а также путем радикальной трансформации структуры Евросоюза.
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