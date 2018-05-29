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Россияне бросились скупать дорожающие товары
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Россияне бросились скупать дорожающие товары 

Рамблер 1 час назад
Средний размер кредитов, которые россияне берут ради покупки потребительских товаров, в апреле по сравнению с мартом вырос почти на 29%. Об этом со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй сообщает «Коммерсант».
По данным НБКИ, в апреле сумма среднего потребительского кредита равнялась 209,1 тысяч рублей, что на 28,7% больше показателя предыдущего месяца.
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Алексей Антонов, аналитик инвестиционной компании «Алор брокер», считает, что это связано со скачком курсов иностранных валют, наблюдавшимся в апреле после введения новых санкций США. По его словам, россияне «усвоили урок», что ослабление рубля поднимает цены на импортные товары, а последующий «отскок» российской валюты их не снижает. В связи с этим граждане и приобрели в апреле то, покупку чего откладывали давно, например, электронику и бытовую технику.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также считает, что рост средней суммы потребкредита свидетельствует о желании россиян приобрести бытовые товары по «старой» цене. По его словам, граждане начали понимать этот «механизм», однако не всегда грамотно им пользуются.
В начале апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и компаний, после чего курс рубля начал расти, обновив несколько месячных и даже годовых максимумов, однако затем стабилизировался.
Комментарии264  Ещё 4 источника 
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