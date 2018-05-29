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Путина спросили про дорогой бензин
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Путина спросили про дорогой бензин 

Рамблер 3 часа назад
На сайте «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным опубликовали первые вопросы, которые россияне задали главе государства.
Эти вопросы касаются проблем науки, экономики, развития России, ЖКХ и экологии. В частности, россияне спросили Путина о росте цен на бензин, создании новых научно-образовательных центров пенсионной реформе, очередях на жилье для молодых семей и работе «нового старого правительства».
>> Когда это кончится: почему бензин резко подорожал
Один из вопросов посвящен строительству мусоросжигательного завода в Воскресенском районе Московской области рядом с деревней Свистягино. Президента попросила перенести завод подальше от жилых комплексов.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется 7 июня в 12:00. Глава государства в ходе этого мероприятия ответит на вопросы россиян. Задать вопрос Путину можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС, а также через сайт «Прямой линии» и мобильные приложения «Москва — Путину» и OK Live. СМИ сообщали, что в 2018 году «Прямая линия» может пройти без зрителей в студии.
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