В возрасте 88 лет скончался Леонид Кравчук — первый президент Украины и один из авторов Беловежских соглашений. 29 июня 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего долго находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Затем проходил длительную реабилитацию.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин в семье крестьянина. В 1970-е начал партийную карьеру, а в 1990 году стал председателем Верховного Совета Украинской ССР. Вышел из Коммунистической партии после августовского путча ГКЧП, а в декабре 1991 года стал первым руководителем независимой Украины.

В роли главы государства Кравчук подписал Беловежские соглашения, которые провозгласили распад СССР и создание СНГ. В 2016 году он сказал, характеризуя этот договор, что украинский народ стал «могильщиком СССР».