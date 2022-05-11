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1 час назад

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Газета.Ru

В возрасте 88 лет скончался Леонид Кравчук — первый президент Украины и один из авторов Беловежских соглашений. 29 июня 2021 года он перенес операцию на сердце, после чего долго находился в реанимации и был подключен к аппарату ИВЛ. Затем проходил длительную реабилитацию.

1/14 Леонид Кравчук во время церемонии, посвященной 50-летию вторжения немецких войск в Киев, 1991 года
Фото: Alain Nogues/Getty Images
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2/14 Руководитель Комитета по оперативному управлению народным хозяйством Иван Силаев, председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук и президент СССР Михаил Горбачев сверяют часы, 1991 год
Фото: Валентин Кузьмин/ТАСС
3/14 Президент Украины Леонид Кравчук во время выступления, 1991 год
Фото: Игорь Костин/РИА «Новости»
4/14 Президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук во время подписания соглашений министрами иностранных дел России и Украины Андреем Козыревым и Анатолием Зеленко, 1992 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
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5/14 Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук во время Всеукраинского фестиваля народного искусства «Хортица», Запорожье, 1991 год
Фото: Владимир Фалин/ТАСС
6/14 Президент Украины Леонид Кравчук во время принятия присяги, 1991 год
Фото: Владимир Репик/ТАСС
7/14 Леонид Кравчук приветствует Джорджа Буша-старшего в аэропорту «Борисполь», Киев, 1991 год
Фото: Dirck Halstead/Getty Images
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8/14 Председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук, 1991 год
Фото: Владимир Репик/ТАСС
9/14 Президент РФ Борис Ельцин и Президент Украины Леонид Кравчук перед церемонией подписания соглашения по Черноморскому флоту, 1992 год
Фото: Александр Сенцов/ТАСС
10/14 Президент Украины Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще, 1991 год
Фото: Юрий Иванов/РИА «Новости»
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11/14 Президент США Билл Клинтон и президент Украины Леонид Кравчук во время консультативной встречи в аэропорту Киева, 1994 год
Фото: РИА «Новости»
12/14 Второй президент Украины Леонид Кучма, первый президент Украины Леонид Кравчук и третий президент Украины Виктор Ющенко во время мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о событиях Великой Отечественной Войны в парке Вечной славы в Киеве, 2014 год
Фото: Александр Максименко/РИА «Новости»
13/14 Первый президент Украины Леонид Кравчук на торжественном заседании Верховной рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны, 2020 год
Фото: РИА «Новости»
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14/14 Леонид Кравчук (1934 — 2022)
Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин в семье крестьянина. В 1970-е начал партийную карьеру, а в 1990 году стал председателем Верховного Совета Украинской ССР. Вышел из Коммунистической партии после августовского путча ГКЧП, а в декабре 1991 года стал первым руководителем независимой Украины.

В роли главы государства Кравчук подписал Беловежские соглашения, которые провозгласили распад СССР и создание СНГ. В 2016 году он сказал, характеризуя этот договор, что украинский народ стал «могильщиком СССР».

С 1994 по 2006 год Кравчук был народным депутатом Верховной рады Украины, а в 2015 году стал председателем организации «Движение за Украину в НАТО». С 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года он возглавлял делегацию Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Кравчук был последним из государственных лидеров, подписавших Беловежские соглашения. 4 мая умер Станислав Шушкевич, который подписывал договор как глава Белоруссии.

Украина,Фото,Станислав Шушкевич,Леонид Кравчук,Верховная Рада,НАТО,
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