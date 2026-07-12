Мертвая рыба и токсичная пыль: что стало с «Калифорнийской Ривьерой»

Озеро Солтон-Си появилось на карте в начале XX века благодаря строительству оросительных каналов для отвода воды из реки Колорадо. В 1905 году в результате сильного наводнения дамбы прорвало и на месте солончака образовался водоем, который быстро превратился в популярную достопримечательность. В 1920-х сюда стали стекаться туристы, начал развиваться рыбный промысел. Предприниматель Гус Эйлерс разглядел в Солтон-Си потенциал и решил сделать его местом для элитного отдыха. Он построил на берегу гостиницу и начал проводить лодочные гонки. Вскоре здесь открылся яхт-клуб, который стал визитной карточкой штата. Курорт стали называть «Калифорнийской Ривьерой», чтобы подчеркнуть его престижность и привлечь покупателей земельных участков и туристов. В 1960-х в Солтон-Си отдыхали Фрэнк Синатра и Джерри Ли Льюис, которые занимались яхтингом и катались на водных лыжах. Ежегодно озеро посещали до 1,5 млн гостей.

В 1936 году, после окончания строительства плотины Гувера, вода из реки Колорадо перестала поступать в рукотворный водоем. Вместо нее озеро стало наполняться насыщенной солями и нитратами дренажной водой с орошаемых полей. Состав воды в Солтон-Си быстро менялся и уже к концу 1970-х годов его экосистема начала разрушаться. В 1976 и 1977 годах курорт сильно пострадал из-за ураганов. Туристический поток резко сократился, и некогда процветающая Калифорнийская Ривьера стала превращаться в заброшенную пустыню.

В 1990-х Солтон-Си стало настолько соленым, что здесь началось массовое вымирание рыбы. Затем началась вспышка ботулизма среди птиц. Болезнь стала смертельной для 14 тысяч пернатых, в том числе погибли 10 тысяч американских белых пеликанов.

Власти неоднократно пытались спасти озеро, но каждый раз сталкивались с нехваткой финансирования. В 1998 году президент США Билл Клинтон подписал указ о восстановлении Солтон-Си. Реализация плана была отложена из-за терактов 11 сентября. В 2003 году под руководством губернатора Калифорнии Грея Дэвиса был составлен план спасения водоема, но законодатели сочли его слишком дорогостоящим.

По прогнозам ученых, к 2045 году пересохнет около 200 квадратных километров дна озера, из-за чего в воздух будут подниматься огромные объемы токсичной пыли.