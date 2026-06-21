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Самые переоцененные устройства

Александр Котлеткин
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Apple Vision Pro и прочие VR-шлемы — одни из самых переоцененных устройств на потребительском рынке. Огромный вес и привязка к внешнему источнику питания делают их невероятно неудобными для ежедневного использования.
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Apple Vision Pro и прочие VR-шлемы — одни из самых переоцененных устройств на потребительском рынке. Огромный вес и привязка к внешнему источнику питания делают их невероятно неудобными для ежедневного использования.  
© Valen Tino/iStock.com
Умные холодильники с экраном также могут стать сомнительной покупкой. Софт встроенного планшета быстро устаревает, а просматривать видеоролики в сети гораздо проще на телефоне или телевизоре.
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Умные холодильники с экраном также могут стать сомнительной покупкой. Софт встроенного планшета быстро устаревает, а просматривать видеоролики в сети гораздо проще на телефоне или телевизоре.  
© adventtr/iStock.com
Несмотря на высокое качество звука, многие пользователи считают дорогие беспроводные наушники слишком переоцененными. Встроенные микроаккумуляторы слишком быстро теряют емкость. Спустя 2-3 года модный девайс превращается в тыкву.
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Несмотря на высокое качество звука, многие пользователи считают дорогие беспроводные наушники слишком переоцененными. Встроенные микроаккумуляторы слишком быстро теряют емкость. Спустя 2-3 года модный девайс превращается в тыкву.  
© Ирина Мещерякова/iStock.com
Некоторые функции умных весов могут работать некорректно. Многие пользователи отмечают, что стакан воды перед взвешиванием может сбить устройство с толку и показать неверный процент жира и мышечной массы.
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Некоторые функции умных весов могут работать некорректно. Многие пользователи отмечают, что стакан воды перед взвешиванием может сбить устройство с толку и показать неверный процент жира и мышечной массы.  
© Evgeniya Pavlova/iStock.com

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Забывчивые граждане быстро устают от ежедневной зарядки смарт-часов и просто перестают их носить.
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Забывчивые граждане быстро устают от ежедневной зарядки смарт-часов и просто перестают их носить.  
© alvarez/iStock.com
Небольшие увлажнители требуют постоянной дозаправки и обеспечивают покрытие в радиусе до полуметра. Чаще всего они сделаны из дешевых материалов, в которых могут размножаться опасные бактерии.
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Небольшие увлажнители требуют постоянной дозаправки и обеспечивают покрытие в радиусе до полуметра. Чаще всего они сделаны из дешевых материалов, в которых могут размножаться опасные бактерии. 
© daizuoxin/iStock.com
Пользователи жалуются, что многие роботы-мойщики окон не способны качественно выполнять работу. Устройства оставляют разводы и не могут очистить грязь в труднодоступных местах.
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Пользователи жалуются, что многие роботы-мойщики окон не способны качественно выполнять работу. Устройства оставляют разводы и не могут очистить грязь в труднодоступных местах.  
© MikhailZykov/iStock.com
Электронные книги работают гораздо медленнее iPad и не могут похвастаться большим количеством функций.
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Электронные книги работают гораздо медленнее iPad и не могут похвастаться большим количеством функций.  
© nortonrsx/iStock.com
При всем желании маркетологов портативные проекторы не могут быть полноценной заменой телевизору. У девайса слишком низкая яркость, а встроенные динамики не способны передать всю глубину звуков.
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При всем желании маркетологов портативные проекторы не могут быть полноценной заменой телевизору. У девайса слишком низкая яркость, а встроенные динамики не способны передать всю глубину звуков. 
© VichienPetchmai/iStock.com

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Показания датчиков умных колец могут быть неточными, если вы случайно сдвинете устройство во сне.
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Показания датчиков умных колец могут быть неточными, если вы случайно сдвинете устройство во сне.  
© Andrei Nasonov/iStock.com
Технологии складных смартфонов пока еще далеки от идеала. Замена экрана стоит слишком дорого, а шарниры боятся мелкой пыли и песка.
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Технологии складных смартфонов пока еще далеки от идеала. Замена экрана стоит слишком дорого, а шарниры боятся мелкой пыли и песка.  
© AlexandrBognat/iStock.com
Электрические консервные ножи, ломтерезки, бутербродницы, хлебопечки, электрошашлычницы, фритюрницы и другие подобные девайсы чаще пылятся в кухонных шкафах, чем приносят пользу владельцам.
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Электрические консервные ножи, ломтерезки, бутербродницы, хлебопечки, электрошашлычницы, фритюрницы и другие подобные девайсы чаще пылятся в кухонных шкафах, чем приносят пользу владельцам. 
© glebchik/iStock.com

В конце 2000-х годов в России появилось модное иностранное слово — девайс. Этим термином стали обозначать популярные электронные устройства, которые предприимчивые маркетологи стали активно предлагать покупателям. Вскоре в домах россиян появилось множество разнообразных вещей. Какие-то из них действительно прочно вошли в нашу жизнь, другие, наоборот, оказались пустой тратой денег и заняли почетное место на полке или в шкафу.

Редакторы журнала Maxim назвали самые переоцененные устройства последних лет. Список главных «пылесборников» в ваших квартирах — смотрите в галерее «Рамблера».