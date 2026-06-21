В конце 2000-х годов в России появилось модное иностранное слово — девайс. Этим термином стали обозначать популярные электронные устройства, которые предприимчивые маркетологи стали активно предлагать покупателям. Вскоре в домах россиян появилось множество разнообразных вещей. Какие-то из них действительно прочно вошли в нашу жизнь, другие, наоборот, оказались пустой тратой денег и заняли почетное место на полке или в шкафу.

Редакторы журнала Maxim назвали самые переоцененные устройства последних лет. Список главных «пылесборников» в ваших квартирах — смотрите в галерее «Рамблера».