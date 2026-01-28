Взрыв в прямом эфире: 40 лет катастрофе «Челленджера»

Александр Котлеткин
Космический челнок НАСА «Челленджер» во время подготовки к первому полету, апрель 1983 года
Космический челнок НАСА «Челленджер» во время подготовки к первому полету, апрель 1983 года 
Экипаж шаттла «Челленджер», 1986 год
Экипаж шаттла «Челленджер», 1986 год 
Последний полет шаттла «Челленджер», 1986 год
Последний полет шаттла «Челленджер», 1986 год 
Взрыв шаттла «Челленджер», 1986 год
Взрыв шаттла «Челленджер», 1986 год 
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год 
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год 
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год 
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год
Обломки шаттла «Челленджер», обнаруженные после катастрофы, 1986 год 
Обломки шаттла «Челленджер» в Космическом центре имени Кеннеди, 2023 год
Обломки шаттла «Челленджер» в Космическом центре имени Кеннеди, 2023 год 
28 января 1986 года произошла одна из самых тяжелых катастроф в истории мировой космонавтики. В тот день в прямом эфире на глазах у миллионов телезрителей во время старта с мыса Канаверал взорвался космический челнок «Челленджер». Все члены экипажа шаттла погибли.

«Челленджер» был вторым космическим кораблем, построенным в рамках государственной программы NASA «Спейс шаттл». Согласно первоначальному плану, он создавался как испытательный образец, не предназначенный для космических полетов. Однако уже в 1979 году его решили переоборудовать в полноценный челнок, так как модернизация «Энтерпрайза» стоила дороже.

Первый полет на околоземную орбиту «Челленджер» совершил 4 апреля 1983 года. Всего многоразовый челнок выполнил девять успешных миссий. Во время десятого полета шаттла планировалось запустить в космос спутник связи, а также научный аппарат Spartan для наблюдения кометы Галлея. В состав экипажа входили семь человек, в том числе Криста Маколифф, которая стала первой участницей проекта NASA «Учитель в космосе».

Запуск «Челленджера» несколько раз переносился. 28 января также обсуждалась отмена миссии. Руководители фирмы по разработке твердотопливных ускорителей опасались, что низкая температура воздуха может привести к аварии. Несмотря на доводы инженеров, NASA решили сдвинуть время запуска, но не отменять полет. Через 73 секунды после старта «Челленджер» взорвался.

Комиссия, расследовавшая катастрофу, пришла к выводу, что главной причиной катастрофы стал прогар кольцевого уплотнения, не обеспечившего необходимую герметичность стыка в условиях низких температур.

