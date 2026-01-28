Взрыв в прямом эфире: 40 лет катастрофе «Челленджера»

28 января 1986 года произошла одна из самых тяжелых катастроф в истории мировой космонавтики. В тот день в прямом эфире на глазах у миллионов телезрителей во время старта с мыса Канаверал взорвался космический челнок «Челленджер». Все члены экипажа шаттла погибли.

«Челленджер» был вторым космическим кораблем, построенным в рамках государственной программы NASA «Спейс шаттл». Согласно первоначальному плану, он создавался как испытательный образец, не предназначенный для космических полетов. Однако уже в 1979 году его решили переоборудовать в полноценный челнок, так как модернизация «Энтерпрайза» стоила дороже.

Первый полет на околоземную орбиту «Челленджер» совершил 4 апреля 1983 года. Всего многоразовый челнок выполнил девять успешных миссий. Во время десятого полета шаттла планировалось запустить в космос спутник связи, а также научный аппарат Spartan для наблюдения кометы Галлея. В состав экипажа входили семь человек, в том числе Криста Маколифф, которая стала первой участницей проекта NASA «Учитель в космосе».

Запуск «Челленджера» несколько раз переносился. 28 января также обсуждалась отмена миссии. Руководители фирмы по разработке твердотопливных ускорителей опасались, что низкая температура воздуха может привести к аварии. Несмотря на доводы инженеров, NASA решили сдвинуть время запуска, но не отменять полет. Через 73 секунды после старта «Челленджер» взорвался.

Комиссия, расследовавшая катастрофу, пришла к выводу, что главной причиной катастрофы стал прогар кольцевого уплотнения, не обеспечившего необходимую герметичность стыка в условиях низких температур.

