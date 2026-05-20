Погода бьет рекорды: как москвичи спасаются от жары

На Москву обрушилась небывалая весенняя жара. 19 мая воздух в столице прогрелся до +30,5 градуса. Таким образом был установлен новый суточный температурный рекорд, который держался 47 лет. Предыдущий рекорд на эту дату был установлен в 1979 году, тогда воздух прогрелся до 30,2 градуса.

Жарко будет и 20 мая. Как сообщают синоптики, сегодня температура в Москве поднимется до плюс 30-32 градусов, по области — от плюс 27 до плюс 32 градусов.

«Ожидается, что в период с 12:00 до 15:00 мск температура воздуха в городе может подняться до плюс 32 градусов и в этот момент предыдущий температурный рекорд суток обновится», — сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений 20 мая выдалось в Москве в 1897 году, то есть 129 лет назад — тогда воздух в городе прогрелся до плюс 29,7 градуса.

