Кадры первого полета нового истребителя Су-57Д

Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д совершил первый полет. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», — сказал он.

Истребитель пилотировал Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Испытание нового самолета прошло в штатном режиме.

Как отмечает портал The War Zone, до появления Су-57Д единственной страной, создавшей двухместный истребитель пятого поколения, был Китай. Появление в кабине самолета второго пилота позволит распределить боевую нагрузку между летчиками, особенно при выполнении задач, связанных с управлением группами беспилотников, радиоэлектронной борьбой или координацией ударов.

Первые кадры полета нового истребителя — смотрите в галерее «Рамблера».