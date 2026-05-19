Комиссар Каттани и Чингачгук: где сегодня кумиры советских зрителей

Вероника Кастро. Если Луселия Сантуш открыла советским зрителям бразильские теленовеллы, то Вероника Кастро стала лицом мексиканской мелодрамы. «Богатые тоже плачут» начали показывать на Центральном телевидении 18 ноября 1991 года: сначала в эфир вышли только восемь пробных серий, но после писем и просьб зрителей сериал вернули в сетку. В 1994 году актриса вернулась уже к российским зрителям в «Дикой Розе», где вновь сыграла бедную девушку, влюбленную в богатого красавчика. К середине 90-х Кастро стала одной из главных звезд на родине: она не только снималась в кино и сериалах, но и выпускала альбомы с собственными песнями, а также вела развлекательные передачи на телевидении. Актриса несколько раз была в России: в 1992 году она впервые посетила Москву по приглашению Бориса Ельцина, а в 2010-м — появилась в жюри шоу «Минута славы», где на бис исполнила заглавную тему из «Богатые тоже плачут». В 2018 году Вероника Кастро снялась в сериале Netflix «Дом цветов», а спустя год объявила об окончании кинокарьеры. Однако уже в 2022 году актриса вернулась к съемкам, сыграв одну из главных ролей в романтической комедии «Когда я стану молодой». На фото: Вероника Кастро в Московском Кремле, 1980-е гг.