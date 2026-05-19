$72.3584.07

Комиссар Каттани и Чингачгук: где сегодня кумиры советских зрителей

Газета.Ru
Slide 1 of 11
Микеле Плачидо. В СССР «Спрут» начали показывать летом 1986 года, через два года после премьеры в Италии. Уже после первых серий сериал стал хитом у советских зрителей — во время трансляции эпизодов улицы городов пустели. Причиной был он — непримиримый борец с сицилийской мафией комиссар Коррадо Каттани в исполнении Микеле Плачидо. Вышедшие следом «Спрут-2» (1987) и «Спрут-3» (1989) имели еще больший успех, а когда в четвертой части Каттани погиб, разгневанные советские женщины начали писать в итальянское посольство в Москве письма с требованием вернуть героя. Но Плачидо в проект не вернулся, так что последующие шесть сезонов вышли без него. После «Спрута» актер продолжил сниматься в кино: среди наиболее заметных его работ того периода — криминальная драма Марко Ризи «Мэри навсегда» (1988) и советско-итальянский фильм Владимира Бортко «Афганский излом» (1991). Позже Микеле Плачидо сосредоточился на режиссуре: в 1990 году в Каннах он представил свой дебютный фильм «Помидор», затем снял «Потерянную любовь» (1998), «Криминальный роман» (2005), «Семь минут» (2016), «Тень Караваджо» (2022) и другие картины. Сегодня он продолжает работать в кино как актер, режиссер и сценарист. Кроме того, с 2021 года Плачидо возглавляет Городской театр Феррары, где ставит спектакли и проводит творческие вечера. На фото: Микеле Плачидо в роли майора Бандуры во время съемок советско-итальянского кинофильма «Афганский излом» (1990)
1/9
Микеле Плачидо. В СССР «Спрут» начали показывать летом 1986 года, через два года после премьеры в Италии. Уже после первых серий сериал стал хитом у советских зрителей — во время трансляции эпизодов улицы городов пустели. Причиной был он — непримиримый борец с сицилийской мафией комиссар Коррадо Каттани в исполнении Микеле Плачидо. Вышедшие следом «Спрут-2» (1987) и «Спрут-3» (1989) имели еще больший успех, а когда в четвертой части Каттани погиб, разгневанные советские женщины начали писать в итальянское посольство в Москве письма с требованием вернуть героя. Но Плачидо в проект не вернулся, так что последующие шесть сезонов вышли без него. После «Спрута» актер продолжил сниматься в кино: среди наиболее заметных его работ того периода — криминальная драма Марко Ризи «Мэри навсегда» (1988) и советско-итальянский фильм Владимира Бортко «Афганский излом» (1991). Позже Микеле Плачидо сосредоточился на режиссуре: в 1990 году в Каннах он представил свой дебютный фильм «Помидор», затем снял «Потерянную любовь» (1998), «Криминальный роман» (2005), «Семь минут» (2016), «Тень Караваджо» (2022) и другие картины. Сегодня он продолжает работать в кино как актер, режиссер и сценарист. Кроме того, с 2021 года Плачидо возглавляет Городской театр Феррары, где ставит спектакли и проводит творческие вечера. На фото: Микеле Плачидо в роли майора Бандуры во время съемок советско-итальянского кинофильма «Афганский излом» (1990) 
© М. Мухиддинжанов /ТАСС
Адриано Челентано. Еще одним итальянским кумиром советских зрителей стал Адриано Челентано — актера обожали за его роли в комедиях «Блеф» (1976), «Укрощение строптивого» (1980), «Безумно влюбленный» (1981), «Бинго-Бонго» (1982). Впрочем, любили артиста не только за фильмы, но и за песни — его «Soli», «Il tempo se ne va» и «Susanna» знала наизусть вся страна. В середине 80-х Челентано стал реже сниматься в кино, а в 1994 году объявил о завершении актерской карьеры. После этого он сосредоточился на музыке и телевидении: выпускал альбомы, вел авторские программы и делал собственные телепроекты, а в 2019 году представил анимационный сериал «Adrian». Сегодня 88-летний Адриано Челентано живет в Италии, в уединенном доме недалеко от озера Комо, редко появляется на публике и почти не дает интервью. Большую часть времени он проводит с супругой, актрисой и певицей Клаудией Мори: они поженились в 1964 году и остаются одной из самых известных пар итальянского шоу-бизнеса. На фото: Адриано Челентано на сцене спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, 1987 год
2/9
Адриано Челентано. Еще одним итальянским кумиром советских зрителей стал Адриано Челентано — актера обожали за его роли в комедиях «Блеф» (1976), «Укрощение строптивого» (1980), «Безумно влюбленный» (1981), «Бинго-Бонго» (1982). Впрочем, любили артиста не только за фильмы, но и за песни — его «Soli», «Il tempo se ne va» и «Susanna» знала наизусть вся страна. В середине 80-х Челентано стал реже сниматься в кино, а в 1994 году объявил о завершении актерской карьеры. После этого он сосредоточился на музыке и телевидении: выпускал альбомы, вел авторские программы и делал собственные телепроекты, а в 2019 году представил анимационный сериал «Adrian». Сегодня 88-летний Адриано Челентано живет в Италии, в уединенном доме недалеко от озера Комо, редко появляется на публике и почти не дает интервью. Большую часть времени он проводит с супругой, актрисой и певицей Клаудией Мори: они поженились в 1964 году и остаются одной из самых известных пар итальянского шоу-бизнеса. На фото: Адриано Челентано на сцене спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, 1987 год 
© РИА Новости
Мирей Матье. Французская певица Мирей Матье была для советских женщин не только голосом Парижа, но и иконой стиля, поэтому к середине 70-х стрижку «как у Матье» освоили все парикмахеры страны. В 1967 году она впервые приехала в СССР с концертами в составе французского мюзик-холла, в 1976-м участвовала в гала-концерте на сцене Большого театра в рамках Недели телевидения Франции в СССР, а в 1987-м дала сразу 20 аншлаговых концертов в Москве и Ленинграде. В мире Мирей Матье называли наследницей Эдит Пиаф, хотя сама она быстро стала самостоятельной звездой французской эстрады: записывала песни на разных языках, выступала в Европе, США, Японии, Китае и других странах. Сегодня певице 79 лет, она живет в пригороде Парижа и изредка выходит на сцену. Своей фирменной стрижке Матье по-прежнему не изменяет. На фото: Мирей Матье во время концерта на сцене Московского государственного театра эстрады, 1967 год
3/9
Мирей Матье. Французская певица Мирей Матье была для советских женщин не только голосом Парижа, но и иконой стиля, поэтому к середине 70-х стрижку «как у Матье» освоили все парикмахеры страны. В 1967 году она впервые приехала в СССР с концертами в составе французского мюзик-холла, в 1976-м участвовала в гала-концерте на сцене Большого театра в рамках Недели телевидения Франции в СССР, а в 1987-м дала сразу 20 аншлаговых концертов в Москве и Ленинграде. В мире Мирей Матье называли наследницей Эдит Пиаф, хотя сама она быстро стала самостоятельной звездой французской эстрады: записывала песни на разных языках, выступала в Европе, США, Японии, Китае и других странах. Сегодня певице 79 лет, она живет в пригороде Парижа и изредка выходит на сцену. Своей фирменной стрижке Матье по-прежнему не изменяет. На фото: Мирей Матье во время концерта на сцене Московского государственного театра эстрады, 1967 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Митхун Чакраборти. Главным индийским кумиром позднего СССР стал Митхун Чакраборти, сыгравший того самого Джимми в музыкальной мелодраме «Танцор диско» (1982). В советский прокат фильм вышел в 1984 году и сразу стал одним из главных зарубежных хитов — его посмотрели более 60 млн зрителей. Отдельной жизнью зажила и песня «Джимми, Джимми, ача, ача»: ее распевали даже те, кто не знал ни хинди, ни английского. После «Танцора диско» советские зрители увидели актера в мелодраме «Танцуй, танцуй» (1987), где он снова много пел и танцевал, а параллельно мстил врагам. За свою карьеру Митхун Чакраборти снялся более чем в 370 проектах, став одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных актеров в истории Болливуда. Кроме того, с начала 90-х он совмещал съемки с предпринимательской деятельностью, а также работал на телевидении — участвовал в танцевальных шоу как ведущий и судья. Занимался он и политикой: был депутатом верхней палаты индийского парламента, а затем вступил в правящую партию «Бхаратия джаната парти». В 2024 году Чакраборти получил одну из высших наград своей страны — орден Падма Бхушан за неоценимый вклад в развитие индийского кинематографа и искусства. На фото: Митхун Чакраборти фотографируется с советскими поклонниками, 1987 год
4/9
Митхун Чакраборти. Главным индийским кумиром позднего СССР стал Митхун Чакраборти, сыгравший того самого Джимми в музыкальной мелодраме «Танцор диско» (1982). В советский прокат фильм вышел в 1984 году и сразу стал одним из главных зарубежных хитов — его посмотрели более 60 млн зрителей. Отдельной жизнью зажила и песня «Джимми, Джимми, ача, ача»: ее распевали даже те, кто не знал ни хинди, ни английского. После «Танцора диско» советские зрители увидели актера в мелодраме «Танцуй, танцуй» (1987), где он снова много пел и танцевал, а параллельно мстил врагам. За свою карьеру Митхун Чакраборти снялся более чем в 370 проектах, став одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных актеров в истории Болливуда. Кроме того, с начала 90-х он совмещал съемки с предпринимательской деятельностью, а также работал на телевидении — участвовал в танцевальных шоу как ведущий и судья. Занимался он и политикой: был депутатом верхней палаты индийского парламента, а затем вступил в правящую партию «Бхаратия джаната парти». В 2024 году Чакраборти получил одну из высших наград своей страны — орден Падма Бхушан за неоценимый вклад в развитие индийского кинематографа и искусства. На фото: Митхун Чакраборти фотографируется с советскими поклонниками, 1987 год 
© Николай Малышев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Гойко Митич. В 1968 году в СССР показали «Чингачгука — Большого Змея» — восточногерманский вестерн о храбром воине, которого сыграл сербский актер Гойко Митич. Фильм стал одним из культовых для поколения приключенческих хитов, а Митич — кумиром подростков и главным «индейцем» советского кино. Его популярность продолжала расти после выхода других фильмы студии DEFA: «След Сокола» (1967), «Белые волки» (1968), «Оцеола» (1971), «Апачи» (1973) и «Вождь Белое Перо» (1983). Позже Митич снимался уже не только в фильмах об индейцах, но и в военных сериалах, среди которых «Архив смерти» (1980) и «Фронт без пощады» (1984). После спада интереса к жанру он продолжил работать на немецком телевидении и в театре, где играл Спартака, Робина Гуда, Д'Артаньяна и другие роли. Одной из его поздних заметных киноработ стала военная драма «Балканский рубеж» (2019), где Митич впервые сыграл серба. Сегодня актер живет в Берлине, редко снимается в кино, но сотрудничает с театрами и участвует в телепроектах.
5/9
Гойко Митич. В 1968 году в СССР показали «Чингачгука — Большого Змея» — восточногерманский вестерн о храбром воине, которого сыграл сербский актер Гойко Митич. Фильм стал одним из культовых для поколения приключенческих хитов, а Митич — кумиром подростков и главным «индейцем» советского кино. Его популярность продолжала расти после выхода других фильмы студии DEFA: «След Сокола» (1967), «Белые волки» (1968), «Оцеола» (1971), «Апачи» (1973) и «Вождь Белое Перо» (1983). Позже Митич снимался уже не только в фильмах об индейцах, но и в военных сериалах, среди которых «Архив смерти» (1980) и «Фронт без пощады» (1984). После спада интереса к жанру он продолжил работать на немецком телевидении и в театре, где играл Спартака, Робина Гуда, Д'Артаньяна и другие роли. Одной из его поздних заметных киноработ стала военная драма «Балканский рубеж» (2019), где Митич впервые сыграл серба. Сегодня актер живет в Берлине, редко снимается в кино, но сотрудничает с театрами и участвует в телепроектах. 
© imago images/Frank Sorge/Global Look Press
Луи де Фюнес. Луи де Фюнес стал кумиром советских зрителей после выхода на экраны трилогии о Фантомасе и его главном противнике — суетливом, вспыльчивом и вечно попадающем впросак полицейском. Позже его популярность в СССР закрепили фильмы «Большая прогулка» (1961), «Жандарм из Сен-Тропе» (1964), «Разиня» (1965), «Жандарм женится» (1968), «Человек-оркестр» (1970) и другие комедии. В середине 70-х актер перенес два инфаркта и стал реже сниматься в кино. Среди последних его хитов — «Крылышко или ножка» (1976), «Скупой» (1979) и заключительная часть жандармской серии «Жандарм и жандарметки» (1982). Луи де Фюнес умер 27 января 1983 года от сердечного приступа в своей усадьбе Шато-де-Клермон в пригороде Нанта.
6/9
Луи де Фюнес. Луи де Фюнес стал кумиром советских зрителей после выхода на экраны трилогии о Фантомасе и его главном противнике — суетливом, вспыльчивом и вечно попадающем впросак полицейском. Позже его популярность в СССР закрепили фильмы «Большая прогулка» (1961), «Жандарм из Сен-Тропе» (1964), «Разиня» (1965), «Жандарм женится» (1968), «Человек-оркестр» (1970) и другие комедии. В середине 70-х актер перенес два инфаркта и стал реже сниматься в кино. Среди последних его хитов — «Крылышко или ножка» (1976), «Скупой» (1979) и заключительная часть жандармской серии «Жандарм и жандарметки» (1982). Луи де Фюнес умер 27 января 1983 года от сердечного приступа в своей усадьбе Шато-де-Клермон в пригороде Нанта. 
© Sunset Boulevard/Global Look Press
Ален Делон. В СССР Ален Делон считался не просто классным французским актером, а синонимом мужской красоты: его имя (а еще то, что он «не пьет одеколон») знали даже те, кто не видел ни одного фильма с его участием. А их в советском прокате выходило немало: «Рокко и его братья» (1960), «Черный тюльпан» (1964), «Сицилийский клан» (1969), «Зорро» (1975), «Тегеран-43» (1981) и многие другие. В 80-е Делон стал реже сниматься в кино, но продолжал оставаться публичной фигурой — работал на телевидении, занимался продюсированием и бизнесом. В 2019 году актер получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за выдающуюся карьеру в кинематографе. Спустя буквально пару месяцев он перенес инсульт, после чего не раз говорил о депрессии. Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. На фото: Ален Делон раздает автографы на одной из улиц Москвы, 1990 гг.
7/9
Ален Делон. В СССР Ален Делон считался не просто классным французским актером, а синонимом мужской красоты: его имя (а еще то, что он «не пьет одеколон») знали даже те, кто не видел ни одного фильма с его участием. А их в советском прокате выходило немало: «Рокко и его братья» (1960), «Черный тюльпан» (1964), «Сицилийский клан» (1969), «Зорро» (1975), «Тегеран-43» (1981) и многие другие. В 80-е Делон стал реже сниматься в кино, но продолжал оставаться публичной фигурой — работал на телевидении, занимался продюсированием и бизнесом. В 2019 году актер получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за выдающуюся карьеру в кинематографе. Спустя буквально пару месяцев он перенес инсульт, после чего не раз говорил о депрессии. Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. На фото: Ален Делон раздает автографы на одной из улиц Москвы, 1990 гг. 
© Виктор Великжанин, Роман Денисов/ТАСС
Пьер Ришар. В 1975 году в советский прокат вышла комедия «Высокий блондин в черном ботинке», главную роль в которой сыграл французский актер Пьер Ришар. С этого момента его имя стало нарицательным, а все новые фильмы стабильно собирали многомиллионные просмотры в кинотеатрах и на телевидении. Сам Ришар позже вспоминал: «Мне говорили, что на показы таких картин, как «Он начинает сердиться», «Высокий блондин в черном ботинке» или «Невезучие», было продано порядка 100 млн билетов. Это в два раза больше, чем население Франции!» В 1986 году актер купил виноградники на юге Франции и занялся виноделием. Параллельно он продолжал сниматься в кино, играть в театре и ставить спектакли — в 2015 году Ришар представил свой моноспектакль «Пьер Ричард III» в Москве. Сегодня актеру 91 год, но он по-прежнему выходит на театральную сцену, появляется в кино и развивает свое винодельческое хозяйство. На фото: Пьер Ришар в Москве, 1990-е гг.
8/9
Пьер Ришар. В 1975 году в советский прокат вышла комедия «Высокий блондин в черном ботинке», главную роль в которой сыграл французский актер Пьер Ришар. С этого момента его имя стало нарицательным, а все новые фильмы стабильно собирали многомиллионные просмотры в кинотеатрах и на телевидении. Сам Ришар позже вспоминал: «Мне говорили, что на показы таких картин, как «Он начинает сердиться», «Высокий блондин в черном ботинке» или «Невезучие», было продано порядка 100 млн билетов. Это в два раза больше, чем население Франции!» В 1986 году актер купил виноградники на юге Франции и занялся виноделием. Параллельно он продолжал сниматься в кино, играть в театре и ставить спектакли — в 2015 году Ришар представил свой моноспектакль «Пьер Ричард III» в Москве. Сегодня актеру 91 год, но он по-прежнему выходит на театральную сцену, появляется в кино и развивает свое винодельческое хозяйство. На фото: Пьер Ришар в Москве, 1990-е гг. 
© Александр Неменов/ТАСС
Вероника Кастро. Если Луселия Сантуш открыла советским зрителям бразильские теленовеллы, то Вероника Кастро стала лицом мексиканской мелодрамы. «Богатые тоже плачут» начали показывать на Центральном телевидении 18 ноября 1991 года: сначала в эфир вышли только восемь пробных серий, но после писем и просьб зрителей сериал вернули в сетку. В 1994 году актриса вернулась уже к российским зрителям в «Дикой Розе», где вновь сыграла бедную девушку, влюбленную в богатого красавчика. К середине 90-х Кастро стала одной из главных звезд на родине: она не только снималась в кино и сериалах, но и выпускала альбомы с собственными песнями, а также вела развлекательные передачи на телевидении. Актриса несколько раз была в России: в 1992 году она впервые посетила Москву по приглашению Бориса Ельцина, а в 2010-м — появилась в жюри шоу «Минута славы», где на бис исполнила заглавную тему из «Богатые тоже плачут». В 2018 году Вероника Кастро снялась в сериале Netflix «Дом цветов», а спустя год объявила об окончании кинокарьеры. Однако уже в 2022 году актриса вернулась к съемкам, сыграв одну из главных ролей в романтической комедии «Когда я стану молодой». На фото: Вероника Кастро в Московском Кремле, 1980-е гг.
9/9
Вероника Кастро. Если Луселия Сантуш открыла советским зрителям бразильские теленовеллы, то Вероника Кастро стала лицом мексиканской мелодрамы. «Богатые тоже плачут» начали показывать на Центральном телевидении 18 ноября 1991 года: сначала в эфир вышли только восемь пробных серий, но после писем и просьб зрителей сериал вернули в сетку. В 1994 году актриса вернулась уже к российским зрителям в «Дикой Розе», где вновь сыграла бедную девушку, влюбленную в богатого красавчика. К середине 90-х Кастро стала одной из главных звезд на родине: она не только снималась в кино и сериалах, но и выпускала альбомы с собственными песнями, а также вела развлекательные передачи на телевидении. Актриса несколько раз была в России: в 1992 году она впервые посетила Москву по приглашению Бориса Ельцина, а в 2010-м — появилась в жюри шоу «Минута славы», где на бис исполнила заглавную тему из «Богатые тоже плачут». В 2018 году Вероника Кастро снялась в сериале Netflix «Дом цветов», а спустя год объявила об окончании кинокарьеры. Однако уже в 2022 году актриса вернулась к съемкам, сыграв одну из главных ролей в романтической комедии «Когда я стану молодой». На фото: Вероника Кастро в Московском Кремле, 1980-е гг. 
© Александр Сенцов/ТАСС

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо отмечает юбилей — 19 мая ему исполнилось 80 лет. В СССР его знали прежде всего как комиссара Каттани из «Спрута»: за честного борца с мафией переживали всей страной, поэтому гибель героя в четвертом сезоне многие зрители восприняли как личную потерю. Впрочем, не Плачидо единым: были в СССР и другие иностранные звезды, за которых советские люди болели как за родных. Как сложились судьбы главных кумиров советских зрителей — в материале «Газеты.Ru».