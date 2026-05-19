Комиссар Каттани и Чингачгук: где сегодня кумиры советских зрителей

Митхун Чакраборти. Главным индийским кумиром позднего СССР стал Митхун Чакраборти, сыгравший того самого Джимми в музыкальной мелодраме «Танцор диско» (1982). В советский прокат фильм вышел в 1984 году и сразу стал одним из главных зарубежных хитов — его посмотрели более 60 млн зрителей. Отдельной жизнью зажила и песня «Джимми, Джимми, ача, ача»: ее распевали даже те, кто не знал ни хинди, ни английского. После «Танцора диско» советские зрители увидели актера в мелодраме «Танцуй, танцуй» (1987), где он снова много пел и танцевал, а параллельно мстил врагам. За свою карьеру Митхун Чакраборти снялся более чем в 370 проектах, став одним из самых узнаваемых и коммерчески успешных актеров в истории Болливуда. Кроме того, с начала 90-х он совмещал съемки с предпринимательской деятельностью, а также работал на телевидении — участвовал в танцевальных шоу как ведущий и судья. Занимался он и политикой: был депутатом верхней палаты индийского парламента, а затем вступил в правящую партию «Бхаратия джаната парти». В 2024 году Чакраборти получил одну из высших наград своей страны — орден Падма Бхушан за неоценимый вклад в развитие индийского кинематографа и искусства. На фото: Митхун Чакраборти фотографируется с советскими поклонниками, 1987 год