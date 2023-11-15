35 лет легенде - первый полет «Бурана» в космос

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Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран", 1 апреля 1988 года
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Ракетно-космическая система "Энергия", в состав которой входят ракета-носитель и корабль многоразового использования "Буран", 1 апреля 1988 года 
© РИА Новости
Подготовка к испытательному запуску "Бурана" на космодроме Байконур, 2 ноября 1988 года
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Подготовка к испытательному запуску "Бурана" на космодроме Байконур, 2 ноября 1988 года 
© РИА Новости
Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран" во время подготовки к первому запуску на стартовой площадке космодрома Байконур, ноябрь 1988 года
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Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран" во время подготовки к первому запуску на стартовой площадке космодрома Байконур, ноябрь 1988 года 
© ТАСС
Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран" на стартовой площадке космодрома Байконур, ноябрь 1988 года
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Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран" на стартовой площадке космодрома Байконур, ноябрь 1988 года 
© ТАСС

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Запуск многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран" с космодрома Байконур в Казахской ССР, 15 ноября 1988 года
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Запуск многоразовой транспортной космической системы "Энергия-Буран" с космодрома Байконур в Казахской ССР, 15 ноября 1988 года 
© РИА Новости
Испытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку, 15 ноября 1988 года
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Испытательный запуск на космодроме Байконур: "Буран" идет на посадку, 15 ноября 1988 года 
© РИА Новости
Орбитальный корабль многоразового использования "Буран" и самолет оптико-телевизионного наблюдения (СОТН) МиГ-25 во время посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома "Юбилейный" на космодроме Байконур, 15 ноября 1988 года
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Орбитальный корабль многоразового использования "Буран" и самолет оптико-телевизионного наблюдения (СОТН) МиГ-25 во время посадки на взлетно-посадочную полосу аэродрома "Юбилейный" на космодроме Байконур, 15 ноября 1988 года 
© ТАСС
Орбитальный корабль "Буран", выполнив двухвитковый полет по орбите вокруг Земли, приземлился на посадочную полосу космодрома "Байконур" 15 ноября 1988 года
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Орбитальный корабль "Буран", выполнив двухвитковый полет по орбите вокруг Земли, приземлился на посадочную полосу космодрома "Байконур" 15 ноября 1988 года 
© РИА Новости
Самолет Ан-225 "Мрия" с многоразовым космическим кораблем "Буран" на внешней подвеске во время перелета с космодрома Байконур в Киев, чтобы далее отправиться на международный авиакосмический салон в Ле Бурже (Франция), 19 мая 1989 года
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Самолет Ан-225 "Мрия" с многоразовым космическим кораблем "Буран" на внешней подвеске во время перелета с космодрома Байконур в Киев, чтобы далее отправиться на международный авиакосмический салон в Ле Бурже (Франция), 19 мая 1989 года 
© РИА Новости

35 лет назад в первый и последний полет отправился советский многоразовый челнок «Буран».

Разработка этого уникального космического корабля началась в 1974 году и стала ответом на американскую программу «Спейс шаттл». Советское руководство опасалось, что появление у штатов многоразовых челноков может кардинально изменить паритет сил в космосе. Американцы при случае могли использовать «Шаттлы» как для непосредственного ядерного удара из космоса по СССР, так и для похищения или уничтожения советских космических аппаратов. Над проектом более 10 лет под руководством конструкторов НПО «Молния» Семенова Юрия, Губанова Бориса и Лозино-Лозинского Глеба трудились тысячи ученых из 1200 организаций.

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Итогом их работы стал «Буран» - многоразовый космический челнок самолетного типа с крылом двойной стреловидности. Кабина корабля вмещала от 2 до 4 членов экипажа и 6 пассажиров. В средней части челнока находился грузовой отсек с открывающимися створками и манипуляторами внутри. Объем груза, который корабль мог выводить на орбиту, составлял 30 тонн. Масса же спускаемого на землю груза могла достигать 20 тонн. Таким образом, грузоподъёмность «Бурана» превышала показатели «Шаттла» в 1,5 раза.

Главным же отличием советского шаттла от американского была система управления кораблем. «Буран» мог выполнять взлет и посадку в полностью автоматическом режиме. Ручное управление добавили позже, по просьбе космонавтов.

Именно в автоматическом режиме и состоялся первый запуск космического челнока 15 ноября 1988 года, ставший успешным. С помощью ракеты-носителя космоплан вышел на орбиту, совершил два витка вокруг Земли и с высокой точностью приземлился на посадочную полосу. Полет «Бурана» продолжался всего 205 минут, но так и остался непревзойденным.

К сожалению, из-за экономического кризиса в СССР и последующего распада страны запуск на орбиту «русского шаттла» стал последним. В 1993 году проект свернули из-за его дороговизны и недостатка финансирования.

Вспоминает последнее творение советской космонавтики – в галерее «Рамблера».

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