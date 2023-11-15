35 лет назад в первый и последний полет отправился советский многоразовый челнок «Буран».

Разработка этого уникального космического корабля началась в 1974 году и стала ответом на американскую программу «Спейс шаттл». Советское руководство опасалось, что появление у штатов многоразовых челноков может кардинально изменить паритет сил в космосе. Американцы при случае могли использовать «Шаттлы» как для непосредственного ядерного удара из космоса по СССР, так и для похищения или уничтожения советских космических аппаратов. Над проектом более 10 лет под руководством конструкторов НПО «Молния» Семенова Юрия, Губанова Бориса и Лозино-Лозинского Глеба трудились тысячи ученых из 1200 организаций.

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Итогом их работы стал «Буран» - многоразовый космический челнок самолетного типа с крылом двойной стреловидности. Кабина корабля вмещала от 2 до 4 членов экипажа и 6 пассажиров. В средней части челнока находился грузовой отсек с открывающимися створками и манипуляторами внутри. Объем груза, который корабль мог выводить на орбиту, составлял 30 тонн. Масса же спускаемого на землю груза могла достигать 20 тонн. Таким образом, грузоподъёмность «Бурана» превышала показатели «Шаттла» в 1,5 раза.

Главным же отличием советского шаттла от американского была система управления кораблем. «Буран» мог выполнять взлет и посадку в полностью автоматическом режиме. Ручное управление добавили позже, по просьбе космонавтов.

Именно в автоматическом режиме и состоялся первый запуск космического челнока 15 ноября 1988 года, ставший успешным. С помощью ракеты-носителя космоплан вышел на орбиту, совершил два витка вокруг Земли и с высокой точностью приземлился на посадочную полосу. Полет «Бурана» продолжался всего 205 минут, но так и остался непревзойденным.

К сожалению, из-за экономического кризиса в СССР и последующего распада страны запуск на орбиту «русского шаттла» стал последним. В 1993 году проект свернули из-за его дороговизны и недостатка финансирования.