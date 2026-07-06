Символы бедности, которые полюбили богачи

С момента рождения человеческой цивилизации одним из важных двигателей ее прогресса является социальный статус. Чтобы подчеркнуть свое положение, успешные люди тратят значительные ресурсы на покупку дорогих вещей и услуг. Загвоздка в том, что современный мир меняется быстро, и некогда важные символы достатка теряют свою ценность в течение нескольких десятилетий, а то и лет. При этом общество порой начинает превозносить вещи, бывшие уделом бедняков, которые могут быть даже не в курсе подобных перемен.

Редакторы онлайн-журнала Maxim составили список символов и предметов бедности, внезапно ставших статусными.