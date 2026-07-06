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Символы бедности, которые полюбили богачи

Александр Котлеткин
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В XVII–XVIII веках в Северной Америке лобстер был едой слуг и заключенных. Сегодня эти ракообразные стали дорогим блюдом элитных ресторанов.
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В XVII–XVIII веках в Северной Америке лобстер был едой слуг и заключенных. Сегодня эти ракообразные стали дорогим блюдом элитных ресторанов.  
© GMVozd/iStock.com
До революции осетрина и черная икра не считались символом достатка. Этой рыбы было так много, что ей питались извозчики и бурлаки.
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До революции осетрина и черная икра не считались символом достатка. Этой рыбы было так много, что ей питались извозчики и бурлаки.  
© Anna Grigorjeva/iStock.com
Устрицы также превратились из повседневного блюда жителей портовых городов в дорогой и статусный деликатес.
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Устрицы также превратились из повседневного блюда жителей портовых городов в дорогой и статусный деликатес.  
© VYCHEGZHANINA/iStock.com
Неприхотливая рожь традиционно была крестьянской культурой. Хлеб из пшеничной муки стоил дорого и подавался к столу в зажиточных семьях. В наши дни покупатели готовы переплачивать за выпечку из ржаной муки.
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Неприхотливая рожь традиционно была крестьянской культурой. Хлеб из пшеничной муки стоил дорого и подавался к столу в зажиточных семьях. В наши дни покупатели готовы переплачивать за выпечку из ржаной муки.  
© Arx0nt/iStock.com

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В начале информационной эры домашний компьютер, подключенный к сети Интернет, оставался привилегией избранных. Со временем человек настолько погрузился в мир гаджетов, что не каждый может позволить себе настоящий цифровой детокс. Все чаще состоятельные люди платят огромные суммы за ретриты без Интернета.
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В начале информационной эры домашний компьютер, подключенный к сети Интернет, оставался привилегией избранных. Со временем человек настолько погрузился в мир гаджетов, что не каждый может позволить себе настоящий цифровой детокс. Все чаще состоятельные люди платят огромные суммы за ретриты без Интернета.  
© chabybucko/iStock.com
В XIX веке джинсы носили только представители рабочего класса: золотоискатели, фермеры и грузчики. Сейчас в продаже есть модели, стоимость которых может достигать десятков тысяч рублей.
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В XIX веке джинсы носили только представители рабочего класса: золотоискатели, фермеры и грузчики. Сейчас в продаже есть модели, стоимость которых может достигать десятков тысяч рублей.  
© Yuliya Taba/iStock.com
В середине XX века льняная одежда воспринималась как устаревшая. Ей на смену приходила более удобная для носки синтетика. Теперь же многие покупатели отдают предпочтение натуральным тканям.
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В середине XX века льняная одежда воспринималась как устаревшая. Ей на смену приходила более удобная для носки синтетика. Теперь же многие покупатели отдают предпочтение натуральным тканям.  
© NataGolubnycha/iStock.com
В прошлом веке жить на покинутых фабриках и заводах могли только бедняки или художники. Сегодня квартиры в стиле лофт стоят значительно дороже обычных квартир.
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В прошлом веке жить на покинутых фабриках и заводах могли только бедняки или художники. Сегодня квартиры в стиле лофт стоят значительно дороже обычных квартир.  
© Artjafara/iStock.com
В современном обществе загорелая кожа считается символом богатства, а не признаком тяжелого физического труда. Загар стал ассоциироваться с путешествиями, отдыхом и возможностью безмятежно проводить время на курортах.
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В современном обществе загорелая кожа считается символом богатства, а не признаком тяжелого физического труда. Загар стал ассоциироваться с путешествиями, отдыхом и возможностью безмятежно проводить время на курортах.  
© enigma_images/iStock.com

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Долгое время мясо оставалось деликатесом. Блюда из дичи были доступны только верхним слоям общества, тогда как бедняки в основном питались свеклой, репой, брюквой и капустой. Теперь же качественная растительная диета может обходиться в разы дороже мясной.
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Долгое время мясо оставалось деликатесом. Блюда из дичи были доступны только верхним слоям общества, тогда как бедняки в основном питались свеклой, репой, брюквой и капустой. Теперь же качественная растительная диета может обходиться в разы дороже мясной.  
© hobo_018/iStock.com
Водопровод стал важным техническим достижением для миллионов жителей планеты. Он позволил заметно облегчить быт и избавил человечество от колодцев. Сегодня многие отказываются употреблять водопроводную воду, предпочитая покупать бутилированную воду из родников, альпийских источников и артезианских скважин.
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Водопровод стал важным техническим достижением для миллионов жителей планеты. Он позволил заметно облегчить быт и избавил человечество от колодцев. Сегодня многие отказываются употреблять водопроводную воду, предпочитая покупать бутилированную воду из родников, альпийских источников и артезианских скважин. 
© grafxart8888/iStock.com
Такая же судьба постигла и систему отопления. Сейчас многие состоятельные люди стараются установить в загородном доме дровяной камин или печь.
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Такая же судьба постигла и систему отопления. Сейчас многие состоятельные люди стараются установить в загородном доме дровяной камин или печь. 
© Stephanie Verhart/iStock.com
Несколько десятилетий назад многие старались как можно быстрее избавиться от старой, массивной мебели. Типовой фабричный гарнитур из опилок и клея ценился гораздо выше, чем настоящее дерево. Сегодня крепкая мебель вновь возвращается в дома как символ достатка.
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Несколько десятилетий назад многие старались как можно быстрее избавиться от старой, массивной мебели. Типовой фабричный гарнитур из опилок и клея ценился гораздо выше, чем настоящее дерево. Сегодня крепкая мебель вновь возвращается в дома как символ достатка.  
© myibean/iStock.com
Точно такой же путь прошли деревянные полы. В наши дни именно они считаются одним из самых дорогих вариантов отделки, в отличие от линолеума, ковролина и других современных покрытий.
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Точно такой же путь прошли деревянные полы. В наши дни именно они считаются одним из самых дорогих вариантов отделки, в отличие от линолеума, ковролина и других современных покрытий.  
© Rawpixel/iStock.com

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Если раньше седина считалась символом старости и нещадно закрашивалась, то сейчас она превратилась в показатель уверенности в себе. Многие успешные люди даже обращаются к стилистам, чтобы искусственно создать эффект благородной седины.
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Если раньше седина считалась символом старости и нещадно закрашивалась, то сейчас она превратилась в показатель уверенности в себе. Многие успешные люди даже обращаются к стилистам, чтобы искусственно создать эффект благородной седины. 
© RgStudio/iStock.com

С момента рождения человеческой цивилизации одним из важных двигателей ее прогресса является социальный статус. Чтобы подчеркнуть свое положение, успешные люди тратят значительные ресурсы на покупку дорогих вещей и услуг. Загвоздка в том, что современный мир меняется быстро, и некогда важные символы достатка теряют свою ценность в течение нескольких десятилетий, а то и лет. При этом общество порой начинает превозносить вещи, бывшие уделом бедняков, которые могут быть даже не в курсе подобных перемен.

Редакторы онлайн-журнала Maxim составили список символов и предметов бедности, внезапно ставших статусными.