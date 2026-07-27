Побег от величия: кадры упадка американской столицы авто

325 лет назад был основан город Детройт. Первоначально это была канадская фактория, которая вела торговлю пушниной с индейцами. В конце XVIII века поселение перешло под управление США и стало быстро превращаться в крупный промышленный центр.

В начале 1900-х годов Детройт переживал настоящий «золотой век». Центр города был застроен роскошными особняками, а бульвар Вашингтона ярко освещался редкими на тот момент лампочками Эдисона. За изысканную архитектуру и большое число состоятельных людей Детройт получил прозвище «Париж Запада».

В 1903 году американский промышленник Генри Форд основал здесь Ford Motor Company. Его примеру последовали другие крупные бизнесмены — Уильям Дюран, братья Додж, Джеймс Паккард и Уолтер Крайслер. Так город превратился в автомобильную столицу мира, куда стали стекаться люди со всех уголков Соединенных Штатов. К 1950 году здесь проживали почти два миллиона американцев. Детройт стал одним из первых городов, где появилась современная сеть скоростных магистралей и транспортных развязок.

Но именно автомобили стали одной из причин будущего коллапса автомобильной столицы мира. Корпорации в погоне за прибылью активно продвигали использование личного автотранспорта. Они пролоббировали ликвидацию трамвайных и троллейбусных линий и начали информационную кампанию против общественного транспорта, который стал ассоциироваться с бедностью. В результате начался отток квалифицированных рабочих, инженеров и представителей среднего класса в пригороды. Детройт столкнулся с обвалом рынка недвижимости и экономическим кризисом на фоне снижения потребительского спроса. Летом 1967 года город охватили кровавые массовые беспорядки, которые вспыхнули после полицейского рейда на нелегальный клуб, где проходила вечеринка афроамериканцев. За пять дней столкновений погибли 43 человека, около 1200 получили ранения. Сотни городских зданий были сожжены и разграблены.

В течение двух лет после беспорядков более 200 тысяч американцев покинули Детройт.

В 1973 году американские автогиганты столкнулись с последствиями нефтяного кризиса. Ford, General Motors и Chrysler начали уступать рынок европейским и японским производителям, выпускавшим более экономичные автомобили. Заводы стали закрываться, что привело к настоящему исходу местных жителей. К 2012 году население города сократилось примерно до 700 тысяч человек. 18 июля 2013 года власти Детройта официально объявили о банкротстве города из-за неспособности выплатить долги на сумму 20 миллиардов долларов США.

Сейчас Детройт производит странное впечатление. Некоторые районы города до сих пор остаются заброшенными. Улицы с заколоченными, пострадавшими от пожара домами, напоминают кадры из фильмов о жизни после конца света. С другой стороны в центре города работает бесплатная система монорельса People Mover и трамвайная линия QLine. Также была значительно расширена сеть городских автобусов.

Как сейчас выглядит столица американского автопрома — смотрите в галерее «Рамблера».