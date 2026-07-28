28 июля советской и российской киноактрисе, народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполнилось 75 лет. Она родилась в Москве в 1951 году в семье дипломата и переводчицы. Будущая актриса в течение пяти лет жила с родителями в Англии, однако на время обучения в школе они отправили ее в Москву к бабушке.

Кинодебют Белохвостиковой состоялся в 1965-м. Она появилась в небольшом эпизоде фильма Марка Донского «Сердце матери». Впоследствии, будучи ученицей десятого класса, поступила во ВГИК — в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Школу окончила экстерном.

Свою первую крупную роль Белохвостикова получила еще студенткой. Она сыграла Лену Бармину в драматическом фильме «У озера» (1969). Эта роль принесла начинающей актрисе первую Государственную премию СССР.

В 1971-м она окончила ВГИК и начала активно сниматься в кино. Белохвостикова появилась в таких фильмах и сериалах, как «Красное и черное» (1976), «Маленькие трагедии» (1976), «Тегеран-43» (1980), «Принцесса цирка» (1982), «Берег» (1983, за участие в этом фильме получила вторую Госпремию СССР), «Законный брак» (1985), «Выбор» (1987), «Закон» (1989) и многих других. Ее фильмография насчитывает более 30 ролей.

В интервью газете «Культура» актриса подчеркивала, что не сожалеет о ролях, от которых в свое время отказалась.

«Никогда не оглядываюсь назад. В здравом уме и твердой памяти шла на каждую картину, понимая: иначе поступить не могу. В последнем напутствии Герасимов говорил: «Ребята, после каждой премьеры вы должны проснуться, выйти на улицу, и вам не должно быть стыдно!» Поэтому все его ученики не лезли абы куда, а пытались выстроить судьбу. И я не скакала по ролям, не снималась сразу в нескольких фильмах», — говорила она.

Единственным мужем Белохвостиковой был кинорежиссер Владимир Наумов. Пара поженилась в 1974-м, тогда же у них родилась дочь Наталья, ставшая режиссером и актрисой. В 2007-м супруги усыновили ребенка. Брак продлился до смерти Наумова в 2021-м.

Актриса награждена орденами Почета (2003) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).

Творческий путь Белохвостиковой — в галерее «Газеты.Ru».