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«Никогда не оглядываюсь назад». Наталии Белохвостиковой — 75

Газета.Ru
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Пой песню, поэт» (1974)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Пой песню, поэт» (1974) 
© РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «У озера» (1969)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «У озера» (1969) 
© А. Конокотин/РИА Новости
Киноактриса Наталия Николаевна Белохвостикова, 1971 год
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Киноактриса Наталия Николаевна Белохвостикова, 1971 год 
© Рудольф Алфимов/РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Пой песню поэт...». (1971)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Пой песню поэт...». (1971) 
© Ю. Родькин/РИА Новости

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Актриса Наталия Белохвостикова и актер Андрей Мягков в фильме «Надежда» (1973)
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Актриса Наталия Белохвостикова и актер Андрей Мягков в фильме «Надежда» (1973) 
© А. Конокотин/РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Надежда» (1973)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Надежда» (1973) 
© РИА Новости
Актеры Наталия Белохвостикова (слева), Лембит Ульфсак (в центре) и артист Евгений Леонов (справа) в фильме «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1975)
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Актеры Наталия Белохвостикова (слева), Лембит Ульфсак (в центре) и артист Евгений Леонов (справа) в фильме «Легенда о Тиле Уленшпигеле» (1975) 
© РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Красное и черное» (1976)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Красное и черное» (1976) 
© Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького
Актеры Наталия Белохвостикова и Владимир Высоцкий во время съемок художественного фильма «Маленькие трагедии», 1979 год
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Актеры Наталия Белохвостикова и Владимир Высоцкий во время съемок художественного фильма «Маленькие трагедии», 1979 год 
© Николай Малышев/ТАСС

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Актеры Наталия Белохвостикова (слева) и Ален Делон (справа) на съемках фильма «Тегеран-43» (1981)
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Актеры Наталия Белохвостикова (слева) и Ален Делон (справа) на съемках фильма «Тегеран-43» (1981) 
© РИА Новости
Актеры Армен Джигарханян (слева) и Наталия Белохвостикова (справа) в фильме «Тегеран-43» (1981)
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Актеры Армен Джигарханян (слева) и Наталия Белохвостикова (справа) в фильме «Тегеран-43» (1981) 
© РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Берег» (1983)
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Актриса Наталия Белохвостикова в фильме «Берег» (1983) 
© Николай Малышев/ТАСС
Актриса Наталия Белохвостикова во время вручения Государственных премий СССР деятелям литературы, искусства и архитектуры, Большой Кремлевский дворец в Москве, 1985 год
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Актриса Наталия Белохвостикова во время вручения Государственных премий СССР деятелям литературы, искусства и архитектуры, Большой Кремлевский дворец в Москве, 1985 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и актриса Наталия Белохвостикова во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2006 год
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Президент России Владимир Путин и актриса Наталия Белохвостикова во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 2006 год 
© Дмитрий Астахов/РИА Новости

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Режиссер Никита Михалков и актриса Наталия Белохвостикова во время церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год
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Режиссер Никита Михалков и актриса Наталия Белохвостикова во время церемонии закрытия 32-го Московского международного кинофестиваля, 2010 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон и актриса Наталия Белохвостикова на церемонии вручения VII национальной музыкальной премии Armenia Music Awards в ГЦКЗ «Россия», 2012 год
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Французский актер, режиссер, продюсер Ален Делон и актриса Наталия Белохвостикова на церемонии вручения VII национальной музыкальной премии Armenia Music Awards в ГЦКЗ «Россия», 2012 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова с мужем, режиссером Владимиром Наумовым, перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре «Россия», 2013 год
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Актриса Наталия Белохвостикова с мужем, режиссером Владимиром Наумовым, перед началом церемонии открытия 35-го ММКФ в кинотеатре «Россия», 2013 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Актриса Наталия Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве, 2016 год
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Актриса Наталия Белохвостикова на праздновании 60-летнего юбилея художника Никаса Сафронова в Москве, 2016 год 
© Евгений Биятов/РИА Новости
Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталия Белохвостикова, их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) и сын Кирилл на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год
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Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталия Белохвостикова, их дочь режиссер Наталья Наумова (справа) и сын Кирилл на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

28 июля советской и российской киноактрисе, народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой исполнилось 75 лет. Она родилась в Москве в 1951 году в семье дипломата и переводчицы. Будущая актриса в течение пяти лет жила с родителями в Англии, однако на время обучения в школе они отправили ее в Москву к бабушке.

Кинодебют Белохвостиковой состоялся в 1965-м. Она появилась в небольшом эпизоде фильма Марка Донского «Сердце матери». Впоследствии, будучи ученицей десятого класса, поступила во ВГИК — в актерскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Школу окончила экстерном.

Свою первую крупную роль Белохвостикова получила еще студенткой. Она сыграла Лену Бармину в драматическом фильме «У озера» (1969). Эта роль принесла начинающей актрисе первую Государственную премию СССР.

В 1971-м она окончила ВГИК и начала активно сниматься в кино. Белохвостикова появилась в таких фильмах и сериалах, как «Красное и черное» (1976), «Маленькие трагедии» (1976), «Тегеран-43» (1980), «Принцесса цирка» (1982), «Берег» (1983, за участие в этом фильме получила вторую Госпремию СССР), «Законный брак» (1985), «Выбор» (1987), «Закон» (1989) и многих других. Ее фильмография насчитывает более 30 ролей.

В интервью газете «Культура» актриса подчеркивала, что не сожалеет о ролях, от которых в свое время отказалась.

«Никогда не оглядываюсь назад. В здравом уме и твердой памяти шла на каждую картину, понимая: иначе поступить не могу. В последнем напутствии Герасимов говорил: «Ребята, после каждой премьеры вы должны проснуться, выйти на улицу, и вам не должно быть стыдно!» Поэтому все его ученики не лезли абы куда, а пытались выстроить судьбу. И я не скакала по ролям, не снималась сразу в нескольких фильмах», — говорила она.

Единственным мужем Белохвостиковой был кинорежиссер Владимир Наумов. Пара поженилась в 1974-м, тогда же у них родилась дочь Наталья, ставшая режиссером и актрисой. В 2007-м супруги усыновили ребенка. Брак продлился до смерти Наумова в 2021-м.

Актриса награждена орденами Почета (2003) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).

Творческий путь Белохвостиковой — в галерее «Газеты.Ru».