Да, я крыса: лучшие мемы с грызунами

4 апреля – всемирный день крысы, который по всему миру отмечают заводчики этих небольших животных. Несмотря на распространённые предубеждения, декоративные крысы обладают добрым нравом, привязываются к своему хозяину и любят ласку. Зверек отличается чистоплотностью, а также может похвастаться продвинутым для своих размеров интеллектом. Крысы способны выполнять различные трюки, проходить полосы препятствий, играть в мяч и тд.

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Но содержание этих декоративных грызунов часто оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Зверькам практически запрещено есть человеческую еду. Также они не могут похвастаться крепким здоровьем.

Тем не менее даже за свой короткий срок жизни (2-3 года) крысы успевают завоевать любовь хозяев и, наряду с другими домашними животными, становятся настоящими звездами интернета.