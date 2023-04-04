$79.36+1.4186.72+2.10
43 минуты назад

Да, я крыса: лучшие мемы с грызунами

Александр Котлеткин

4 апреля – всемирный день крысы, который по всему миру отмечают заводчики этих небольших животных. Несмотря на распространённые предубеждения, декоративные крысы обладают добрым нравом, привязываются к своему хозяину и любят ласку. Зверек отличается чистоплотностью, а также может похвастаться продвинутым для своих размеров интеллектом. Крысы способны выполнять различные трюки, проходить полосы препятствий, играть в мяч и тд.

1/13 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/13 
3/13 
4/13 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/13 
6/13 
7/13 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/13 
9/13 
10/13 
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/13 
12/13 
13/13 

Но содержание этих декоративных грызунов часто оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Зверькам практически запрещено есть человеческую еду. Также они не могут похвастаться крепким здоровьем.

Тем не менее даже за свой короткий срок жизни (2-3 года) крысы успевают завоевать любовь хозяев и, наряду с другими домашними животными, становятся настоящими звездами интернета.

В честь дня всемирного дня крысы подборка мемов об этих веселых животных – в галерее «Рамблера».

Наука и техника,Фото,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий