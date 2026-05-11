Символы трагедии: сколько стоят артефакты с «Титаника»

Александр Котлеткин
Золотые карманные часы магната Исидора Штрауса стали самой дорогой реликвией, найденной среди обломков лайнера. В ноябре 2025 года они были проданы на аукционе за $2 300 000. Их время остановилось ровно в 02:20, когда лайнер потерпел крушение.
В 2025 году за $400 000 продали письмо одного из выживших пассажиров «Титаника» полковника Арчибальда Грейса. «Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — писал он.
Карманные золотые часы писателя Джона Джейкоба Астора IV ушли с молотка в 2024 году. Цена лота составила $1 500 000.
Холщовая подушка из спасательной шлюпки ушла с молотка за $242 081. Друг бизнесмена Ричарда Смита долгие годы хранил этот артефакт в память о погибшем товарище.
За $200 000 можно было приобрести спасательный жилет пассажирки первого класса Лауры Мейбл Франкателли.
Стоимость золотых часов Фредерика Саттона начинается от $40 000.
Свисток из белого металла, найденный у риелтора и казначея Фредерика Саттона, обойдется желающим прикоснуться к истории в $32 000.
Золотой карманный нож был подарен стюарду первого класса Генри Этчесу в знак благодарности Томасом Эндрюсом. Цена артефакта на аукционе начинается от $25 000.
Рукописное письмо на бланке «Титаника» от светской львицы Мариан Лонгстрет Тейер, супруги железнодорожного магната Джона Борланда Тейера II. Мужчина не стал занимать место в спасательной шлюпке и остался на гибнущем корабле. Стоимость лота на аукционе оценивается в $16 000.
Семейный дневник Исидора и Иды Штраус. В нем сотни газетных вырезок и фотографий, посвященных катастрофе «Титаника». Цена за лот на аукционе начинается от $8 000.
Пассажирский трансатлантический лайнер «Титаник» был вершиной британского кораблестроения начала XX века. Его длина составляла 269,1 метра, а высота — 53,3 метра, что сопоставимо с современным многоэтажным домом. К услугам 2439 пассажиров работали: тренажерный зал, бассейн, библиотека, рестораны высокого класса и даже турецкая баня. Правда, оценить роскошь «Титаника» могли не все — стоимость билета первого класса могла достигать 4350 долларов. При пересчете на сегодняшний день с учетом инфляции цена составила бы 100 тысяч долларов.

Крушение лайнера стало настоящим шоком для общества. В ночь на 15 апреля 1912 года в водах Атлантического океана погибли от 1495 до 1640 пассажиров и членов экипажа. Среди них были известные личности того времени: один из самых богатых людей мира Джон Джейкоб Астор IV, миллионер Бенджамин Гуггенхайм, совладелец универмага Macy's Исидор Штраус, главный конструктор «Титаника» Томас Эндрюс, руководитель оркестра Уоллес Хартли. Несмотря на статус, они уступили места в спасательных шлюпках другим пассажирам.

Место крушения легендарного лайнера искали несколько десятилетий. 1 сентября 1985 года затонувшее судно было наконец обнаружено совместной франко-американской экспедицией под руководством океанографа Жан-Луи Мишеля. С тех пор на поверхность было извлечено более 800 артефактов с «Титаника». Многие из этих реликвий сейчас продаются на частных аукционах по невероятным ценам.

Рамблер составил список самых дорогих вещей, принадлежащих пассажирам «Титаника».