Символы трагедии: сколько стоят артефакты с «Титаника»

Пассажирский трансатлантический лайнер «Титаник» был вершиной британского кораблестроения начала XX века. Его длина составляла 269,1 метра, а высота — 53,3 метра, что сопоставимо с современным многоэтажным домом. К услугам 2439 пассажиров работали: тренажерный зал, бассейн, библиотека, рестораны высокого класса и даже турецкая баня. Правда, оценить роскошь «Титаника» могли не все — стоимость билета первого класса могла достигать 4350 долларов. При пересчете на сегодняшний день с учетом инфляции цена составила бы 100 тысяч долларов.

Крушение лайнера стало настоящим шоком для общества. В ночь на 15 апреля 1912 года в водах Атлантического океана погибли от 1495 до 1640 пассажиров и членов экипажа. Среди них были известные личности того времени: один из самых богатых людей мира Джон Джейкоб Астор IV, миллионер Бенджамин Гуггенхайм, совладелец универмага Macy's Исидор Штраус, главный конструктор «Титаника» Томас Эндрюс, руководитель оркестра Уоллес Хартли. Несмотря на статус, они уступили места в спасательных шлюпках другим пассажирам.

Место крушения легендарного лайнера искали несколько десятилетий. 1 сентября 1985 года затонувшее судно было наконец обнаружено совместной франко-американской экспедицией под руководством океанографа Жан-Луи Мишеля. С тех пор на поверхность было извлечено более 800 артефактов с «Титаника». Многие из этих реликвий сейчас продаются на частных аукционах по невероятным ценам.

Рамблер составил список самых дорогих вещей, принадлежащих пассажирам «Титаника».