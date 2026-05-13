«До и после полуночи»: умер телеведущий Владимир Молчанов

Газета.Ru
Журналист и телеведущий Владимир Молчанов (7 октября 1950 – 12 мая 2026)
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Ведущий телепередачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов в студии, 1989 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Ведущий телепередачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов (слева) и чемпион по шахматам Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом) во время эфира, 1989 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС
Журналист, ведущий телевизионной программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов (с микрофоном) во время подготовки сюжета, посвященного иллюзионисту Игорю Кио (стоит спиной слева) и его фокусу, 1990 год
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Тележурналист Владимир Молчанов после вручения ему медали «Защитнику свободной России», 1993 год
© Виталий Савельев/РИА Новости
Журналист Владимир Молчанов
© Igor Primak/Global Look Press
Телеведущие (слева направо) Владимир Молчанов, Евгений Киселев, Леонид Парфенов, 1997 год
© Борис Кавашкин/ТАСС
Журналист Владимир Молчанов (в центре), получивший «ТЭФИ» за работу «Записки из мертвого дома» в номинации «Документальный фильм» во время пресс-конференции, 1998 год
© Борис Кавашкин, Владимир Яцина/ТАСС
Журналист Владимир Молчанов (слева), получивший награду «ТЭФИ» в разряде «Интервьюер» за программу «И дольше века длится день» (РТР) и журналист Юрий Рост (справа), 2001 год
© Константин Крымский/ТАСС

Журналист Владимир Молчанов, 2007 год
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Телеведущий Владимир Молчанов с супругой Консуэлло Сегура (1949—2022) на праздновании дня рождения радиостанции «Серебряный дождь» в Нахабино, 2008 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Телеведущий Владимир Молчанов и композитор Александр Градский (1949–2021) на гражданской панихиде по актеру Борису Хмельницкому (1940–2008) в Центральном доме кинематографистов, 2008 год
© Филиппов Алексей/ITAR-TASS
Музыковед и телеведущий Святослав Бэлза (1942–2014) и журналист Владимир Молчанов (слева направо), 2009 год
© Максим Шеметов/ТАСС
Телеведущий и журналист Владимир Молчанов, 2011 год
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущие Анна Шатилова и Владимир Молчанов во время бенефиса Элины Быстрицкой в Государственном Кремлевском дворце, 2011 год
© Владимир Астапкович/ТАСС
Композитор Максим Дунаевский и телеведущий Владимир Молчанов (слева направо) во время выступления на праздничном концерте, посвященном 100-летию РФС, в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, 2012 год
© Руслан Шамуков/ТАСС

Советский и российский радио- и телеведущий, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов умер 12 мая на 76 году жизни. Причиной стала продолжительная болезнь.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», — сообщил журналист Юрий Рост.

Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. Получил филологическое образование в МГУ. С 1973-го по 1986-й работал собственным корреспондентом агентства печати «Новости» в Нидерландах. Занимался расследованиями нацистских преступлений.

С января 1987-го по февраль 2014-го Молчанов работал на телевидении. Весной 1987 года запустил информационно-музыкальный проект «До и после полуночи». Передача быстро завоевала статус одного из главных телехитов эпохи перестройки.

Молчанов совмещал этот проект с ведением утреннего эфира «90 (120) минут» и вечерних выпусков «Времени». В 1999 году перешел на работу в холдинг ВГТРК. С 2005-го по 2020-й вел программу «Рандеву с дилетантом» на радиостанции «Орфей».

Тележурналист — лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотое перо России». Награжден орденом Почета.

Владимир Молчанов был женат на россиянке кубинского происхождения, журналистке Консуэло Сегура, в браке родился сын Дмитрий.

