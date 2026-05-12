Легендарная «Скала»: как сейчас выглядит тюрьма Алькатрас

Тюрьма, построенная в 1934 году на удаленном острове в заливе Сан-Франциско, получила прозвище «Скала» и считалась самой надежной тюрьмой Америки. Здесь содержались наиболее опасные и знаменитые преступники того времени. В Алькатрасе отбывали свой срок: легендарный гангстер Аль Капоне, бандит Артур Баркер по прозвищу «Док», мафиози Микки Коэн, «Крестный отец Гарлема» Эллсуорт Джонсон, «Враг общества № 1» Элвин Карпис, «Пулемет Келли» Джордж Барнс.

Порядки в Алькатрасе были настолько суровыми, что некоторые заключенные калечили себя, чтобы выбраться из стен «Скалы». Одним из самых жестоких правил тюрьмы был «кодекс молчания». Осужденным запрещалось разговаривать между собой в камерах, в коридорах и во время работ. За нарушение этого правила можно было угодить в карцер.

Лишь в начале 1950-х условия в Алькатрасе улучшились, и заключенным постепенно предоставлялись дополнительные привилегии, такие как игра на музыкальных инструментах, просмотр фильмов по выходным, рисование и использование радио. «Кодекс молчания» также стал менее строгим — зекам разрешили негромко переговариваться между собой.

История тюрьмы подошла к концу в начале 1960-х годов. Высокая стоимость содержания заключенных, а также повреждения конструкций зданий из-за воздействия соляного тумана привели к дискуссиям о будущем исправительного учреждения. Побег из Алькатраса, совершенный 11 июня 1962 года заключенными Фрэнком Моррисом и братьями Джоном и Кларенсом Энглинами, привел к крушению репутации тюрьмы. 21 марта 1963 года она была закрыта.

Сейчас Алькатрас считается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Сан-Франциско. «Скалу» ежегодно посещают около 1,5 млн человек.

В 2025 году президент США Дональд Трамп указал Федеральному бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности восстановить и вновь открыть тюрьму Алькатрас для размещения там самых безжалостных и жестоких преступников Америки.

