Знаменитая Слобода Германа Стерлигова выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте предпринимателя.

«Целиком. Недорого. Вместе со скотиной», — говорится в публикации.

На территории Слободы общей площадью 40 гектаров расположено производство натуральных продуктов питания полного цикла, винные и сырные погреба, а также ремесленный двор.

Стерлигов неоднократно сравнивал красоту этого места со Швейцарией. По его словам, имение стоит на высоком полуострове среди журчащих ручьев и вековых лип.

Герман Стерлигов был одним из самых ярких предпринимателей постсоветской России. В 1990 году он стал одним из соучредителей первой в стране товарной биржи «Алиса». Он запомнился современникам благодаря эпатажным выходкам и рекламе. В разные годы коммерсант вел поиски пропавшей библиотеки Ивана Грозного, планировал установить памятник Остапу Бендеру в Рио-де-Жанейро, ездил в Афганистан за баранами, баллотировался в президенты России.

В 2004 году Стерлигов оставил свой бизнес и вместе с семьей уехал из Москвы в один из населенных пунктов Можайского района Московской области. Правительство Московской области выделило ему 37 гектаров земли, где бизнесмен занялся сельским хозяйством. На территории Слободы соблюдался строгий дресс-код, были запрещены употребление спиртных напитков и курение.