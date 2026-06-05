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«Страна за одну ночь полюбила меня»: Барбаре Брыльской — 85

Газета.Ru
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) 
© Мосфильм
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Потом наступит тишина» (1966)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Потом наступит тишина» (1966) 
© Сирена
Актриса Барбара Брыльска в сериале «Ставка больше, чем жизнь» (1965-1968)
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Актриса Барбара Брыльска в сериале «Ставка больше, чем жизнь» (1965-1968) 
© Zespol Filmowy «Syrena», Wytw?rnia Film?w Fabularnych (??d?)
Актриса Барбара Брыльска во время V Московского международного кинофестиваля, 1967 год
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Актриса Барбара Брыльска во время V Московского международного кинофестиваля, 1967 год 
© Михаил Озерский/РИА Новости

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Польские актрисы Барбара Брыльска (слева) и Анна Пруциаль в дни проведения V Московского международного кинофестиваля, 1967 год
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Польские актрисы Барбара Брыльска (слева) и Анна Пруциаль в дни проведения V Московского международного кинофестиваля, 1967 год 
© Михаил Озерский/РИА Новости
Актриса Барбара Брыльска, польская актриса, у кинотеатра «Россия» во время V Московского международного кинофестиваля, 1967 год
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Актриса Барбара Брыльска, польская актриса, у кинотеатра «Россия» во время V Московского международного кинофестиваля, 1967 год 
© Израиль Озерский/РИА Новости
Польская актриса Барбара Брыльска и актер В. Глинский во время приема в Георгиевском зале Кремля в рамках VI Московского международного кинофестиваля, 1969 год
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Польская актриса Барбара Брыльска и актер В. Глинский во время приема в Георгиевском зале Кремля в рамках VI Московского международного кинофестиваля, 1969 год 
© Борис Кауфман/РИА Новости
Актеры Барбара Брыльска и Станислав Микульский во время кинопремии «Золотые экраны», 1970 год
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Актеры Барбара Брыльска и Станислав Микульский во время кинопремии «Золотые экраны», 1970 год 
© Romuald Broniarek/Global Look Press
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Анатомия любви» (1972)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Анатомия любви» (1972) 
© WFF Lodz, Zespol Filmowy «Panorama»

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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Города и годы», 1973 год
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Города и годы», 1973 год 
© В. Кречет/РИА Новости
Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год
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Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975 год 
© В. Алисов/РИА Новости
Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков в Москве, 1978 год
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Актеры Барбара Брыльска и Андрей Мягков в Москве, 1978 год 
© ТАСС
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Бешеный» (1979)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Бешеный» (1979) 
© Творческое объединение «Иллюзион»
Актриса Барбара Брыльска во время раздачи автографов на XI Московском международном кинофестивале, 1979 год
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Актриса Барбара Брыльска во время раздачи автографов на XI Московском международном кинофестивале, 1979 год 
© Николай Малышев/ТАСС

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Польская актриса Барбара Брыльска на XI Московском международном кинофестивале, 1979 год
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Польская актриса Барбара Брыльска на XI Московском международном кинофестивале, 1979 год 
© Николай Малышев/ТАСС
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Час полнолуния» (1988)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Час полнолуния» (1988) 
© АРС, Литовская киностудия
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Даун Хаус» (2001)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Даун Хаус» (2001) 
© «Film Studio.ru»
Актеры Виталий Соломин и Барбара Брыльска в фильме «Казус Белли» (2002)
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Актеры Виталий Соломин и Барбара Брыльска в фильме «Казус Белли» (2002) 
© Киностудия «12а»
Актрисы Елизавета Боярская и Барбара Брыльска (слева направо) на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы. 2», Москва, 2007 год
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Актрисы Елизавета Боярская и Барбара Брыльска (слева направо) на съемочной площадке фильма «Ирония судьбы. 2», Москва, 2007 год 
© ТАСС

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Актрисы Евдокия Германова, Барбара Брыльска, Марина Яковлева с участниками фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске, 2007 год
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Актрисы Евдокия Германова, Барбара Брыльска, Марина Яковлева с участниками фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске, 2007 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Актриса Барбара Брыльска и кинопродюсер Сергей Новожилов во время кинофестиваля «Амурская осень» в Благовещенске, 2007 год
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Актриса Барбара Брыльска и кинопродюсер Сергей Новожилов во время кинофестиваля «Амурская осень» в Благовещенске, 2007 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Лауреат премии «Венец мира» Барбара Брыльска во время торжественной церемонии в зале приемов Пушкинского музея в Москве, 2007 год
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Лауреат премии «Венец мира» Барбара Брыльска во время торжественной церемонии в зале приемов Пушкинского музея в Москве, 2007 год 
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и актриса Барбара Брыльска во время церемонии чествования известных деятелей науки и культуры в варшавском «Дворце на водах», Польша, 2010 год
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и актриса Барбара Брыльска во время церемонии чествования известных деятелей науки и культуры в варшавском «Дворце на водах», Польша, 2010 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Актриса Барбара Брыльска в фильме «Тайна четырех принцесс» (2014)
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Актриса Барбара Брыльска в фильме «Тайна четырех принцесс» (2014) 
© КАРО-Продакшн

Барбара Брыльска родилась в 1941 году в семье слесаря и швеи в селе Скотники, расположенном рядом с городом Лодзь в центральной части Польши. Уже с детства она увлекалась творчеством — выбор пал на живопись.

«Я... без колебаний выбрала художественный лицей. Однажды к нам на урок пришли ассистенты с киностудии. Они искали девочку для эпизода и из всего класса выбрали меня. Я подумала: этой мой шанс — стану знаменитой и обязательно богатой», — рассказывала актриса.

Так юная Брыльска дебютировала в кино — ее первой картиной стала фантастическая комедия «Галоши счастья». Однако за ней не последовало новых приглашений на роли, и Брыльска вернулась к живописи. Одновременно с этим она начала играть в школьном театре и в итоге получила направление не в Академию художеств, а в театральный вуз. Его девушка окончила в 1967 году.

Первой заметной ролью актрисы стала партия Эвы в военной драме «Потом наступит тишина». За ней последовала роль жрицы Камы в фильме «Фараон». А после Брыльска сыграла в сериале «Ставка больше, чем жизнь», который был популярен в СССР. Широкую же известность актрисе принесла партия в мелодраме «Анатомия любви», где она сыграла женщину по имени Ева, а настоящую популярность — роль Нади в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

«Ни один фильм, а у меня их более шестидесяти, не дал мне столько, сколько «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эльдар Рязанов сделал картину, которую полюбила вся страна. И вся страна за одну ночь полюбила меня», — отмечала Брыльска.

При этом в Польше ее популярность в Советском Союзе скорее мешала, чем помогала. На родине картину приняли прохладно, а саму актрису все меньше звали на новые роли. Несмотря на это, Брыльска продолжила сниматься. После «Иронии судьбы» она появилась в таких картинах, как «Взбесившийся», «В тени ненависти», «За все надо платить», «Даун Хаус» и др. Параллельно с этим актриса также играла в театре и появлялась на телевидении.

В личной жизни артистки тоже было не все гладко. Брыльска была замужем трижды. Ее первым супругом стал математик Ян Боровец, однако брак распался из-за его измен. Вторым мужем стал актер Ежи Зельник, от которого она ушла к Слободану Дмитриевичу. Роман с ним не привел к замужеству — мать возлюбленного была против этого брака. В итоге Брыльска вышла замуж за врача-гинеколога Людвига Космаля. У пары родились дочь и сын, однако Космаль также изменял актрисе, из-за чего спустя 18 лет их брак распался.

В 1993 году Брыльска пережила трагедию — дочь актрисы, названная в ее честь, погибла в автокатастрофе. Артистка признавалась, что это сильно ее подкосило и она практически потеряла желание жизнь. Выйти из депрессии ей помог сын.

В последнее время Барбара Брыльска живет под Варшавой в доме, который проектировала сама. Она уже не появляется на экране, но поддерживает связь с родными.

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