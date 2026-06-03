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Роботы, девушки и талибы: кто приехал на ПМЭФ-2026

Газета.Ru
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Павел Селезнев/ТАСС
Робот B1 Unitree на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Робот B1 Unitree на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Ксения Собчак на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Ксения Собчак на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Александр Вильф/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 год
7/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
8/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
9/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
10/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
11/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Донат Сорокин/ТАСС
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
13/35
Стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
14/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
15/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Стенд Республики Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
17/35
Стенд Республики Дагестан на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
18/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
19/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
21/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 «Спартак» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095С-15 «Спартак» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Гости форума катаются на Русской тройке в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026, 3 июня 2026 год
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Гости форума катаются на Русской тройке в рамках спортивной программы ПМЭФ-2026, 3 июня 2026 год 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Мотоцикл «Минск» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Мотоцикл «Минск» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 год
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Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 год 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
28/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Пелагия Тихонова/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
31/35
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Александр Кряжев/РИА Новости
Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Стенд «Росатома» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Стенд «Росатома» на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Алексей Даничев/РИА Новости
Стенд Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года
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Стенд Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме, 3 июня 2026 года 
© Сергей Бобылев/РИА Новости

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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года
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Петербургский международный экономический форум, 3 июня 2026 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня, на нем выступит президент России Владимир Путин.

Страной-гостем в этом году стала Саудовская Аравия, ее на форуме представит министр энергетики, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, в его делегацию войдут около 200 человек.

Кроме того, впервые за несколько лет на форуме появились представители США: американскую делегацию возглавляет руководитель федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Кук. По данным Кремля, в целом в форуме участвуют 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира.

Гостей первого дня на полях форума встретили роботы: один — в образе балерины, второй — в смокинге. У стенда Татарстана заметили робокурьера тюбетейке, груженого чак-чаком, еще двое его «коллег» работают у стенда Москвы, МФТИ представил команду роботов-футболистов, также на форуме присутствуют робособака, робот-танцор и другие «технологические» гости. А Башкирия показала интерактивное «Мудрое древо Шэжэре» с внедренным искусственным интеллектом, отвечающее на вопросы посетителей.

Как проходит первый день ПМЭФ — в галерее «Газеты.Ru».

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