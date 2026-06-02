Сегодня 65-летие отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Алена Яковлева. К юбилею она подошла, исполнив более 140 ролей в Театре сатиры, которому служит более 40 лет, а также в кино и сериалах.

Алена Яковлева родилась 2 июня 1961 года в Москве. Она является дочерью народного артиста СССР Юрия Яковлева, который развелся с женой Кирой за два месяца до появления дочери на свет, из-за чего почти не принимал участие в ее воспитании. «Он для меня был скорее артист, чем отец», — вспоминала потом Яковлева.

Ее отчимом стал журналист-международник Николай Иванов, из-за работы которого девочка с детства вместе с семьей жила за рубежом — в ГДР, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Выпустившись из школы в 1978 году, поступила на факультет журналистики МГУ, а также начала играть в Студенческом театре университета. Спустя три года поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1985-м. Обучение на журфаке она завершила заочно.

С 1985 года Яковлева служит в Театре сатиры, а также снимается в кино и сериалах. На ее счету более 140 ролей. Одним из самых знаковых образов в ее карьере стала роль «новой Миледи» в фильме «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» (2008).

Алена Яковлева при рождении получила имя Елена и в начале карьеры была известна именно под этим именем. Однако после выхода на экраны фильма «Интердевочка» в 1989 году, главную роль в котором сыграла другая Елена Яковлева, началась путаница, из-за чего театральная актриса решила стать Аленой.

«Мне чужая слава не нужна. Поэтому я принципиально сменила имя», — вспоминала она.

Яковлева трижды была замужем. Первый брак — с актером Александром Кахуном, — был неофициальным и продлился восемь лет. Первый официальный муж — актер Кирилл Козаков, сын знаменитого актера Михаила Козакова. В 1992 году у пары родилась дочь Мария, ставшая актрисой. Брак распался через четыре месяца после рождения ребенка. Второй официальный муж — кинорежиссер Кирилл Мозгалевский, с которым актриса развелась в 2004 году, когда он решил уехать во Францию. В 2023 году артистка открыто призналась в романе с мужчиной моложе на 27 лет. В 2019 году Яковлева впервые рассказала, что около 30 лет назад она пережила групповое изнасилование.

Сейчас Яковлева по-прежнему служит в Театре сатиры. Однако в мае она рассказала News.ru об отмене обещанного ей в честь юбилея спектакля «Визит дамы». По ее словам, премьера была запланирована на апрель, но подготовку прервали даже до того, как начались репетиции.