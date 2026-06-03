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Украинский дрон атаковал автобус "Москва-Симферополь": кадры с места трагедии

Александр Котлеткин
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© ТАСС

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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© ТАСС
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

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© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в ДНР.

Как сообщил глава региона Денис Пушилин, трагедия произошла в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой. Автобус с пассажирами следовал по маршруту МоскваСимферополь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»).

В Следственном комитете России рассказали, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты ударного беспилотника самолетного типа, который атаковал пассажирский автобус. На его обломках есть надписи на иностранном языке.

Кадры с места трагедии в Енакиево — в галерее «Рамблера».

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