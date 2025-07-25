«Счастлива вместе». Даше Букиной – 45

Газета.Ru
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Актриса Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе»
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Актриса Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе» 
© Леан-М по заказу «ТНТ»
Актриса Наталья Бочкарева в сериале «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1», 2006 год
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Актриса Наталья Бочкарева в сериале «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-1», 2006 год 
© Филм-Про Инт. по заказу СТС
Актеры Наталья Бочкарева и Александр Якин во время съемок телесериала «Счастливы вместе», 2012 год
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Актеры Наталья Бочкарева и Александр Якин во время съемок телесериала «Счастливы вместе», 2012 год 
© Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Актриса Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной и актер Виктор Логинов в роли Гены Букина в телесериале «Счастливы вместе»
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Актриса Наталья Бочкарева в роли Даши Букиной и актер Виктор Логинов в роли Гены Букина в телесериале «Счастливы вместе» 
© Леан-М по заказу «ТНТ»

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Актриса Наталья Бочкарева в главной роли спектакля «Ханума» в Театре «Миллениум» в Москве, 5 ноября 2012 года
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Актриса Наталья Бочкарева в главной роли спектакля «Ханума» в Театре «Миллениум» в Москве, 5 ноября 2012 года 
© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актриса Наталья Бочкарева со своим мужем в Москве, 25 мая 2013 года
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Актриса Наталья Бочкарева со своим мужем в Москве, 25 мая 2013 года 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Актриса Наталья Бочкарева с сыном Ваней и дочерью Машей перед началом премьеры ледового шоу «Снежная королева» во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 17 декабря 2010 года
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Актриса Наталья Бочкарева с сыном Ваней и дочерью Машей перед началом премьеры ледового шоу «Снежная королева» во Дворце спорта «Лужники» в Москве, 17 декабря 2010 года 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Актриса Наталья Бочкарева с дочерью Машей и сыном Иваном демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве, 31 октября 2013 года
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Актриса Наталья Бочкарева с дочерью Машей и сыном Иваном демонстрируют одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве, 31 октября 2013 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Актриса Наталья Бочкарева со своим псом Печориком, 21 апреля 2020 года
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Актриса Наталья Бочкарева со своим псом Печориком, 21 апреля 2020 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Актер Олег Акулич, актриса Марина Яковлева, актриса Наталья Бочкарева, актер Сергей Баталов и актер Евгений Воскресенский (слева направо) на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 13 сентября 2019 года
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Актер Олег Акулич, актриса Марина Яковлева, актриса Наталья Бочкарева, актер Сергей Баталов и актер Евгений Воскресенский (слева направо) на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 13 сентября 2019 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Актер Александр Песков и актриса Наталья Бочкарева в Москве, 5 июня 2011 года
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Актер Александр Песков и актриса Наталья Бочкарева в Москве, 5 июня 2011 года 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Актриса Наталья Бочкарева поздравляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского с днем рождения, 26 апреля 2019 года
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Актриса Наталья Бочкарева поздравляет лидера ЛДПР Владимира Жириновского с днем рождения, 26 апреля 2019 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юный актер Матвей Якубов и актеры Наталья Бочкарева, Гоша Куценко и Вера Брежнева (слева направо) на премьере заключительной части новогоднего альманаха «Елки последние» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 17 декабря 2018 года
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Юный актер Матвей Якубов и актеры Наталья Бочкарева, Гоша Куценко и Вера Брежнева (слева направо) на премьере заключительной части новогоднего альманаха «Елки последние» в кинотеатре «Октябрь» в Москве, 17 декабря 2018 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Наталья Бочкарева (слева) и дизайнер Аника Киримова перед премьерой фильма «Заповедник» в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 09 июня 2018 года
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Актриса Наталья Бочкарева (слева) и дизайнер Аника Киримова перед премьерой фильма «Заповедник» в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 09 июня 2018 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актриса Наталья Бочкарева во время отдыха на Мальдивах в 2025 году
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Актриса Наталья Бочкарева во время отдыха на Мальдивах в 2025 году 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева во время съемок фильма «Постучись в мою Тверь», июль 2024 года
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Актриса Наталья Бочкарева во время съемок фильма «Постучись в мою Тверь», июль 2024 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева обнимается с настоящим медведем, май 2024 года
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Актриса Наталья Бочкарева обнимается с настоящим медведем, май 2024 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева
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Актриса Наталья Бочкарева 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева во время съемок, октябрь 2021 года
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Актриса Наталья Бочкарева во время съемок, октябрь 2021 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Актриса Наталья Бочкарева во время праздника Святой Троицы в Вятском Посаде, 20 июня 2021 года
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Актриса Наталья Бочкарева во время праздника Святой Троицы в Вятском Посаде, 20 июня 2021 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева в бассейне на Чистых Прудах в Москве, март 2021 года
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Актриса Наталья Бочкарева в бассейне на Чистых Прудах в Москве, март 2021 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева в Кисловодске, май 2021 года
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Актриса Наталья Бочкарева в Кисловодске, май 2021 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева
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Актриса Наталья Бочкарева 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева пишет картину, 2021 год
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Актриса Наталья Бочкарева пишет картину, 2021 год 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Актриса Наталья Бочкарева около экспозиции своих картин во время художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в Гостином дворе в Москве, 8 мая 2024 года
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Актриса Наталья Бочкарева около экспозиции своих картин во время художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в Гостином дворе в Москве, 8 мая 2024 года 
© natalia_bochkareva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Наталья Бочкарева участвует в акции Бессмертный полк, 9 мая 2025 года
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Актриса Наталья Бочкарева участвует в акции Бессмертный полк, 9 мая 2025 года 
© natalia_bochkareva_official/Global Look Press
Актриса Наталья Бочкарева летит в вертолете Robinson R44 над Нижним Новгородом, август 2019 года
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Актриса Наталья Бочкарева летит в вертолете Robinson R44 над Нижним Новгородом, август 2019 года 
© natalia_bochkareva_official

Будущая актриса Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде в семье работников завода «ГАЗ». После школы девушка поступила в нижегородское театральное училище, а позже — в Школу-студию МХАТ.

Широкую известность ей принесла роль взбалмошной домохозяйки Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе», вышедшем на экраны в 2006 году. Чтобы сыграть Дашу, брюнетке Наталье пришлось перекрасить волосы в огненно-рыжий цвет.

В 2019 году Бочкарева снялась в комедии «Две девицы на мели» — российской адаптации американского сериала 2 Broke Girls, выходящего на CBS.

Летом 2023 года телеканал ТНТ объявил о съемках продолжения сериала «Счастливы вместе». Продюсерами сериала «Букины» выступили братья Гевонд и Сарик Андреасян, а также Тина Канделаки. В конце июля должен выйти уже второй сезон «Букиных», но Бочкаревой там не будет. Она отказалась сниматься, сочтя сценарий неприемлемым.

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