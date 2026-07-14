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«Не хочу петь на стадионах». Пелагее — 40

Газета.Ru
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Певица Пелагея на съемках новогодней программы телеканала «Культура» в Москве, 2013 год
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Певица Пелагея на съемках новогодней программы телеканала «Культура» в Москве, 2013 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Пелагея, 1990-е гг.
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Пелагея, 1990-е гг. 
© Екатерина Цветкова/Russian Look/Global Look Press
Пелагея во время концерта в Риге, 2004 год
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Пелагея во время концерта в Риге, 2004 год 
© Виктор Лисицын/Global Look Press
Пелагея исполняет песню «Любо, братцы, любо» на сцене музыкального проекта «Самородки России» в ГЦКЗ «Россия», 2001 год
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Пелагея исполняет песню «Любо, братцы, любо» на сцене музыкального проекта «Самородки России» в ГЦКЗ «Россия», 2001 год 
© Сергей Микляев/ТАСС

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Пелагея, 2000-е гг.
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Пелагея, 2000-е гг. 
© Кирилл Беляев/Global Look Press
Пелагея раздает автографы после выступления в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале, 2004 год
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Пелагея раздает автографы после выступления в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале, 2004 год 
© Виктор Лисицын/Global Look Press
Пелагея с группой выступает на рок-фестивале «Нашествие-2006»
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Пелагея с группой выступает на рок-фестивале «Нашествие-2006» 
© Светлана Мальцева/Global Look Press
Пелагея с первым мужем Дмитрием Ефимовичем на открытии фотовыставки Владимира Широкова «Звезды как цветы» в галерее Марго-Арт, 2009 год
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Пелагея с первым мужем Дмитрием Ефимовичем на открытии фотовыставки Владимира Широкова «Звезды как цветы» в галерее Марго-Арт, 2009 год 
© Антон Белецкий/Russian Look/Global Look Press
Пелагея на церемонии вручения премии «Чартова дюжина» в СК «Олимпийский», 2009 год
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Пелагея на церемонии вручения премии «Чартова дюжина» в СК «Олимпийский», 2009 год 
© Анатлий Белецкий/Global Look Press

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Николай Носков и Пелагея во время юбилейного концерта исполнителя в Крокус Сити Холле, 2011 год
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Николай Носков и Пелагея во время юбилейного концерта исполнителя в Крокус Сити Холле, 2011 год 
© Анатолий Ломохов/Global Look Press
Пелагея в кресле наставника шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на Первом канале, 2013 год
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Пелагея в кресле наставника шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на Первом канале, 2013 год 
© «Комсомольская правда»/Global Look Press
Дима Билан и Пелагея за кулисами шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на Первом канале, 2018 год
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Дима Билан и Пелагея за кулисами шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на Первом канале, 2018 год 
© bilanofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Телеведущий Дмитрий Нагиев и певица Пелагея во время концерта «Голос. 5 лет» в Государственном Кремлевском Дворце, 2017 год
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Телеведущий Дмитрий Нагиев и певица Пелагея во время концерта «Голос. 5 лет» в Государственном Кремлевском Дворце, 2017 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Пелагея с мужем хоккеистом Иваном Телегиным на премьере военно-драматического фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2018 год
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Пелагея с мужем хоккеистом Иваном Телегиным на премьере военно-драматического фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», 2018 год 
© Антон Новодережкин/ТАСС

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Президент России Владимир Путин (в центре), олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин и его супруга певица Пелагея на приеме в Кремле после церемонии вручения государственных наград победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 2018 год
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Президент России Владимир Путин (в центре), олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин и его супруга певица Пелагея на приеме в Кремле после церемонии вручения государственных наград победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, 2018 год 
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Пелагея выступает перед товарищеским матчем по футболу между Россией и Сербией, 2024 год
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Пелагея выступает перед товарищеским матчем по футболу между Россией и Сербией, 2024 год 
© Сергей Булкин/NEWS.ru/Global Look Press
Певица Пелагея с дочерью Таисией на премьере фильма «Мой любимый чемпион» в «Синема Парк Мосфильм» в Москве, 2024 год
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Певица Пелагея с дочерью Таисией на премьере фильма «Мой любимый чемпион» в «Синема Парк Мосфильм» в Москве, 2024 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Певица Пелагея во время генерального прогона Международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025 в концертном зале «Live Арена»
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Певица Пелагея во время генерального прогона Международного музыкального конкурса «Интервидение» 2025 в концертном зале «Live Арена» 
© Александр Щербак/ТАСС

Сегодня певице, заслуженной артистке России Пелагее Хановой (известной просто как Пелагея) исполняется 40 лет. Фолк-исполнительница родилась в 1986 году в Новосибирске, в семье джазовой певицы, театрального режиссера и педагога по актерскому мастерству Светланы Хановой. Мать хотела назвать дочь Пелагеей в честь своей бабушки, но в ЗАГСе в свидетельстве о рождении записали более привычное имя Полина. Лишь при получении паспорта ошибку исправили, и с тех пор Пелагея — не псевдоним, а настоящее имя.

На сцену девочка впервые вышла в возрасте всего четырех лет, а уже в восемь без экзаменов поступила в Новосибирскую специальную музыкальную школу при консерватории. Но по-настоящему судьбоносным для Пелагеи стало знакомство с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, который отправил запись ее выступления на конкурс «Утренняя звезда» в Москву. На нем десятилетняя артистка заняла первое место и была удостоена звания «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года».

В 1998-м по приглашению дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко Пелагея выступила перед главами России, Германии и Франции. В 1999-м по приглашению Мстислава Ростроповича участвовала в музыкальном фестивале в Эвьяне, а также на международном фольклорном фестивале в шотландском Эдинбурге.

В 14 лет певица экстерном окончила школу и поступила на эстрадное отделение Российского института театрального искусства (ГИТИС), из которого в 2005 году выпустилась с красным дипломом. Сразу после этого Пелагея основала одноименную группу.

Комментируя свою приверженность народной музыке, певица отмечала, что не хочет менять любимый жанр ради продаж билетов.

«Кто-то считает, что с моим голосом народной музыкой я только гроблю себя, и мне бы рок петь. <…> Я не стадионная певица. У нас хорошо все. Я не хочу петь на стадионах», — сказала она.

В 2009 году вместе с актрисой Дарьей Мороз певица приняла участие в шоу «Две звезды», а в 2012-м стала наставницей в шоу «Гoлос».

Певица дважды была замужем. Первым ее супругом стал режиссер Дмитрий Ефимович, но брак продлился недолго — с 2010 по 2012 год. Со вторым мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, Пелагея познакомилась в 2015 году, а на следующий год они расписались. 21 января 2017 года у супругов родилась дочь Таисия. В 2019 году пара объявила о решении развестись, но из-за долгого раздела имущества брак официально расторгли только в декабре 2020-го.

В 2020 году Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России.

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