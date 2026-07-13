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«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50

Газета.Ru
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Балерина Диана Вишнева (Золушка) в сцене из балета «Золушка» в рамках трехактного вечера «Двадцать» на сцене Большого театра, 2015 год
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Балерина Диана Вишнева (Золушка) в сцене из балета «Золушка» в рамках трехактного вечера «Двадцать» на сцене Большого театра, 2015 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Балерины Диана Вишнева и Галина Уланова (1910-1998) в Большом театре России после вручения Международной балетной премии «Божественная», 1997 год
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Балерины Диана Вишнева и Галина Уланова (1910-1998) в Большом театре России после вручения Международной балетной премии «Божественная», 1997 год 
© Александр Косинец/ТАСС
Артисты балета Диана Вишнева (в роли Китри) и Фарух Рузиматов (в роли Базиля) в сцене из балета «Дон Кихот» в Большом театре России, 1997 год
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Артисты балета Диана Вишнева (в роли Китри) и Фарух Рузиматов (в роли Базиля) в сцене из балета «Дон Кихот» в Большом театре России, 1997 год 
© Александр Косинец/ТАСС
Артисты балета Диана Вишнева (принцесса Аврора) и Игорь Зеленский (принц Дезире) в сцене из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица», восстановленного в первоначальной редакции Мариуса Петипа, 2001 год
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Артисты балета Диана Вишнева (принцесса Аврора) и Игорь Зеленский (принц Дезире) в сцене из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица», восстановленного в первоначальной редакции Мариуса Петипа, 2001 год 
© Александр Косинец/ТАСС

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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева в роли Одетты в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 2006 год
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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева в роли Одетты в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 2006 год 
© Александр Куров/ТАСС
Балерины Диана Вишнева и Майя Плисецкая (1925-2015) в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2009 год
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Балерины Диана Вишнева и Майя Плисецкая (1925-2015) в Музыкальном академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, 2009 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Прима Мариинского театра, балерина Диана Вишнева в одноактном балете «Из любви к женщине» хореографа Мозеса Пендлтона, 2008 год
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Прима Мариинского театра, балерина Диана Вишнева в одноактном балете «Из любви к женщине» хореографа Мозеса Пендлтона, 2008 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Солистка Мариинского театра Диана Вишнева на репетиции с канадской балетной труппой «La La La Human Steps» перед гала-концертом Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» в Государственном Кремлевском дворце, 2011 год
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Солистка Мариинского театра Диана Вишнева на репетиции с канадской балетной труппой «La La La Human Steps» перед гала-концертом Kremlin Gala «Звезды балета XXI века» в Государственном Кремлевском дворце, 2011 год 
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Прима Мариинского театра, балерина Диана Вишнева в одноактном балете «Из любви к женщине» хореографа Мозеса Пендлтона, 2008 год
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Прима Мариинского театра, балерина Диана Вишнева в одноактном балете «Из любви к женщине» хореографа Мозеса Пендлтона, 2008 год 
© Алексей Никольский/РИА Новости

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Солистка Мариинского театра Диана Вишнева перед началом одноактного балета «Лабиринт» хореографа Марты Грэм, представленном на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска», 2012 год
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Солистка Мариинского театра Диана Вишнева перед началом одноактного балета «Лабиринт» хореографа Марты Грэм, представленном на сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска», 2012 год 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Балерина Диана Вишнева в балете «Женщина в комнате» на юбилейном вечере, посвященном 25-летию артистической компании «Ардани», в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, 2014 год
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Балерина Диана Вишнева в балете «Женщина в комнате» на юбилейном вечере, посвященном 25-летию артистической компании «Ардани», в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, 2014 год 
© Владимир Песня/РИА Новости
Балерина Диана Вишнева во время репетиции в рамках открытия 3-го международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva» на сцене театра имени Моссовета в Москве, 2015 год
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Балерина Диана Вишнева во время репетиции в рамках открытия 3-го международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva» на сцене театра имени Моссовета в Москве, 2015 год 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева во время своего мастер-класса «Наследие классического балета» в формате открытой репетиции в студии Context Pro, 2018 год
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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева во время своего мастер-класса «Наследие классического балета» в формате открытой репетиции в студии Context Pro, 2018 год 
© Александр Демьянчук/ТАСС
Артистка балета Диана Вишнева (принцесса Аврора) и артист балета Марайн Радемакер (принц) во время премьеры шоу «Сны Спящей красавицы» в Москве, 2019 год
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Артистка балета Диана Вишнева (принцесса Аврора) и артист балета Марайн Радемакер (принц) во время премьеры шоу «Сны Спящей красавицы» в Москве, 2019 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева на премьере фильма режиссера Андрея Сильвестрова «Слепок», 2021 год
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Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева на премьере фильма режиссера Андрея Сильвестрова «Слепок», 2021 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Диана Вишнева, 2021 год
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Диана Вишнева, 2021 год 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Артисты балета Диана Вишнева (Кармен) и Роман Беляков (Тореро) в сцене из балета «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина на исторической сцене Мариинского театра в рамках вечера, 2022 год
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Артисты балета Диана Вишнева (Кармен) и Роман Беляков (Тореро) в сцене из балета «Кармен-сюита» Жоржа Бизе и Родиона Щедрина на исторической сцене Мариинского театра в рамках вечера, 2022 год 
© Александр Демьянчук/ТАСС
Примы-балерины Мариинского театра Диана Вишнева и Дарья Павленко (слева направо) в сцене из спектакля «Дуо» программы Context. Diana Vishneva 2023 в постановке режиссера Павла Глухова в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, 2023 год
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Примы-балерины Мариинского театра Диана Вишнева и Дарья Павленко (слева направо) в сцене из спектакля «Дуо» программы Context. Diana Vishneva 2023 в постановке режиссера Павла Глухова в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, 2023 год 
© Петр Ковалев/ТАСС
Балерина Диана Вишнева и французский танцовщик Жиль Роман выступают с балетом «Стулья» на вечере «Ионеско» в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, 2025 год
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Балерина Диана Вишнева и французский танцовщик Жиль Роман выступают с балетом «Стулья» на вечере «Ионеско» в рамках фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, 2025 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Диана Вишнева родилась в 1976 году в Ленинграде в семье инженеров-химиков. Однако девочка не пошла по стопам родителей и уже с детства увлекалась танцами — в шесть лет Диана начала ходить в хореографический кружок. Постепенно хобби переросло в серьезные занятия, и в 1987-м Вишнева со второй попытки поступила в Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (сейчас Академия русского балета).

В 1994-м девушка стала обладательницей золотой медали на престижном международном конкурсе артистов балета «Приз Лозанны», а через год в качестве стажера дебютировала на сцене Мариинского театра по приглашению Олега Виноградова. Позже он включил ее в состав летних гастролей театра в США, Великобританию и Японию. В 1995-м Вишнева официально вошла в труппу и дебютировала в Большом театре, а еще через год стала солисткой Мариинки.

За свою карьеру балерины она исполнила партии в множестве постановок, включая «Дон Кихота», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетту», «Щелкунчика» и др. В качестве приглашенной балерины выступала с многими ведущими балетными труппами мира на сценах Баварского театра, парижской Оперы и театра Ла Скала. С 2003-м Вишнева также является примой-балериной Американского театра балета.

«У меня никогда не было желания почивать на лаврах — у меня внутри вечный двигатель, мне всегда больше всех надо, я все время куда-то рвусь. С самого начала я искала новую себя и понимала, что мне надо нащупать именно свой путь. Благодаря этому после 10 лет в Мариинском театре я могла уже свободно перемещаться по миру, и сама решать, когда, где, с кем и сколько спектаклей я буду танцевать», — рассказывала балерина в одном из интервью.

В свои 50 лет Вишнева продолжает выступать, в том числе со своими сольными проектами. В этом году она отмечает не только юбилей, но и 30 лет на сцене. Кроме этого, балерина возглавляет Фонд содействия развитию балетного искусства и воспитывает сына.