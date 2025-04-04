Российский музыкальный исполнитель Паша Техник (Ивлев) родился в 1983 году в Москве. Семья артиста проживала в районе Лефортово. Павел учился плохо, оставался на второй год, предпочитая урокам уличные тусовки. Рэп-музыкой он увлекся в 8-м классе, а в 2003 году вместе с Максимом Синицыным и МС Блёвом создал группу «Контейнер» (Kunteynir). Образ жизни артистов нашел отражение в специфических текстах их песен, которые наполнены нецензурной лексикой.

В 2008 году Паша Техник был арестован по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Он был приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После выхода на свободу в 2013 году Ивлев вновь возвращается к музыкальной деятельности. Техник пробует себя в рэп-баттлах, участвует в различных шоу на Youtube, сражается на ринге в рестлинге и в ММА. Несмотря на насыщенную социальную жизнь, Павлу так и не удается побороть наркотическую зависимость. Артист несколько раз попадает в реабилитационные центры, которые приносят ему лишь временное облегчение.

7 октября 2022 года из-за злоупотребления наркотическими препаратами Техник впал в кому. Некоторое время он провел на аппарате ИВЛ. Врачи выявили у него отёк мозга, пневмонию и пневмофиброз.

27 марта 2025 года артист вновь попал в реанимацию. По данным СМИ, Техник мог отравиться запрещенными веществами на вечеринке в Таиланде. Врачи ввели его в искусственную кому. Родные и близкие музыканта хотели вывезти Техника в Россию, но приняли решение оставить Павла в Таиланде из-за критического состояния его здоровья.

4 апреля Паша Техник скончался в больнице. Причиной смерти стал септический шок. Он развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.