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Шарлиз Терон создала страницу на сайте знакомств

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Одна их самых ярких актрис 00-х Шарлиз Терон зарегистрировалась в приложении для знакомств. Как сообщает «Газета.Ru», на такой шаг звезда пошла после разрыва с манекенщиком Алексом Димитриевичем. При этом артистка создала анкету якобы инкогнито - Терон не стала указывать свое настоящее имя и взяла псевдоним «С». Чтобы заинтересовать потенциальных бойфрендов, она загрузила на свою страницу несколько фотографий, в том числе в белом купальнике. О себе Шарлиз скромно написала, что работает в сфере «кино и телевидения».

Несмотря на славу одной из самых ярких актрис современности личная жизнь Шарлиз Терон так и не сложилась.

В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Димитриевичем.

Кто знает, может быть, интернет-знакомства подарят ей долгожданное семейное счастье.

Как сейчас выглядит Шарлиз Терон — в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес
Фото
Крейг Бирко
Стивен Дженкинс
Стюарт Таунсенд
Шарлиз Терон
Шон Пенн