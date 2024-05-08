«Парад фриков». В России раскритиковали конкурс «Евровидение»

Международный песенный конкурс «Евровидение» стал похож на «парад фриков», высказалась в беседе с NEWS.ru российская певица Мария Чикова. По ее мнению, шоу уже давно устарело, поскольку сейчас слушатели следят за музыкальными новинками в социальных сетях, где могут в любой момент послушать различных артистов со всего мира.

Я считаю Евровидение абсолютно устаревшим. <...> Сейчас есть соцсети, интернет, стриминговые сервисы. Молодежь следит за музыкальными новинками в сетях, берет тренды из YouTube. Я сейчас могу в любой момент послушать артистов из Индии, Африки, Китая, Австралии, да из любой точки мира! Так же и они могут посмотреть и послушать нас! <...> Название ассоциируется разве что с парадом фриков. Странные люди, странно одетые, что-то странное поющие… Не все, конечно. Но большинство — точно! — сказала Чикова.

Как отметила певица, Филипп Киркоров и другие артисты его уровня могли что-то потерять от того, что Россия больше не участвует в «Евровидении», однако молодежь — точно нет. По словам Чиковой, она даже не заметила, что музыкальный конкурс больше не показывают на российских телеканалах.

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Международный песенный конкурс «Евровидение» — это та самая дверь, куда заходить не следует, заявил в беседе с NEWS.ru рэп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега). По его мнению, этот конкурс уже давно «не о музыке, а о большой политике». Прежде чем куда-то заходить, нужно тщательно взвешивать решения и навести об этом адресе «как минимум справки», считает он.

Мы недавно убедились, что есть такие двери, в которые лучше не заходить. И сегодня Евровидение, я считаю, как раз и есть та самая дверь, куда заходить не следует. Потому что за этой дверью и порядочных россиян, и порядочных белорусов (артист из Белоруссии, живет в Минске. — NEWS.ru) ждет, скажем так, пестрая талантливая, но весьма сомнительная компания, — говорит музыкант.

Серега призвал организовать собственный конкурс и пригласить на него участников из «стран — носителей высокой древней культуры коллективного Востока». Он подчеркнул, что Запад — это закат и надо устремить свой взгляд на Восток — в будущее.

Давайте организуем собственный конкурс, назовем, к примеру, «Ориентовидение». Пригласим туда участников из стран — носителей высокой древней культуры коллективного Востока. Подумайте сами, Евразия у нас большая и талантливая. Почему мы смотрим на Запад? Запад — это закат. Надо смотреть на Восток — в будущее, — подытожил он.

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Цена победы на «Евровидении» стартует от двух миллионов евро. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, в последние годы «Евровидение» коммерциализировалось.

«При наличии финансовых возможностей любой исполнитель или его продюсер в состоянии купить себе место в полуфинале и финале. Цена вопроса от двух миллионов евро», — сказал Дворцов.

Он отметил, что данная ситуация сильно сказывается на вокальной составляющей конкурса, которая с каждым годом становится все хуже, поскольку на первый план выходит не она, а скандальный образ исполнителей и шоу. Дворцов указал, что еще несколько лет назад участники конкурса ставили фееричные шоу со вкусом, а теперь только «нищебродские». Он назвал современный конкурс «полным развратом и кринжем», порадовавшись, что РФ в этом «"г" не участвует».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что европейский песенный конкурс является бессмысленным. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.ру».

Представитель власти при этом уточнил, что «Евровидение», которое проходит без участия нашей страны стоит игнорировать, но не запрещать.

«Если идти по запрету, говорить, что бойкотировать надо, то это желание [смотреть] у людей начинает вырабатываться, то есть обратная реакция. Надо просто проигнорировать по полной", — сообщил Хамзаев.

Он также назвал конкурс бессмысленным явлением в нынешней реальности. По мнению Султана, 'Евровидение» без России просто «неинтересно».

России не следует участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как этот конкурс уже изжил себя и не имеет реального значения. Таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов.

«В 70-е и 80-е годы об этом конкурсе даже не говорил никто, он не имел никакого веса. Советский Союз даже не считал это за конкурс, даже в прессе не было упоминаний. «Евровидение» себя изжило», — сказал Соседов.

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в одном из недавних интервью рассказал, почему в последнее время он потерял интерес к музыкальному конкурсу Евровидение. Знаменитость пояснила, что в этом конкурсе давно не присутствует музыка.

— Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки, — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что не планирует смотреть Евровидение в текущем году, так как среди стран-участниц не будет России. Однако он готов поспособствовать в организации отечественного аналога — «Интервидения», передает «Национальная служба новостей».

Правительство России выделяет 600 миллионов рублей на проведение в 2024 году конкурса «Интервидение». Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 18 декабря он заявил о планах провести первое «Интервидение» — аналог ежегодного музыкального конкурса Евровидение.

В свою очередь организаторы «Евровидения» запретили приносить на мероприятия флаги Палестины и плакаты с политическими лозунгами. Однако они также разрешили брать с собой ЛГБТ*-флаги.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Во вторник вечером в шведском Мальмё прошел первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2024». Только 10 из 15 участников могли получить в финальную стадию мероприятия.

В финале выступят Словения, Кипр, Люксембург, Ирландия, Хорватия, Украина, Сербия, Финляндия, Литва и Португалия. При этом фаворитом считаются Марко Пуришича из Хорвватии и итальянская исполнительница Анджелигна Манго. Стоит отметить тот факт, что Хорватия еще ни разу не выигрывала песенный конкурс.

Второй полуфинал пройдет 9 мая. На нем также будет отобрано десять финалистов. В решающей схватке будут сражаться 26 стран – 20 ранее отобранных в полуфиналах участников, Швеция (как прошлый победитель и принимающая страна) и пять стран, придумавших «Евровидение» (Испания, Германия, Великобритания, Франция и Италия).

Финал конкурса состоится 11 мая на «Мальмё Арене».

Украинская певица Алена Савраненко (выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona) упала на сцене время генеральной репетиции «Евровидения-2024». Об этом пишет РИА «Новости».

Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013 годах.

На кадрах роликов, распространенных очевидцами, певица, быстро шагая по сцене, наступает на подол своего длинного платья, падает на сцену, поднимается и продолжает исполнение песни.

Журналисты отметили, что Савраненко на конкурсе исполнит песню «Teresa & Maria» вместе с певицей Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева).

«Голоса у них [представительниц Украины на Евровидении], бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — пояснил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Пользователи соцсетей в комментариях под видео с репетиции предположили, что падение артистки — «плохой знак для Украины». По их мнению, он говорит о том, что девушкам не удастся одержать победу в конкурсе.