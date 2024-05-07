Пригожин объяснил причину нелюбви к Евровидению

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в одном из недавних интервью рассказал, почему в последнее время он потерял интерес к музыкальному конкурсу Евровидение. Знаменитость пояснила, что в этом конкурсе давно не присутствует музыка.

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— Какую смысловую нагрузку оно несет, кроме политической? Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки, — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что не планирует смотреть Евровидение в текущем году, так как среди стран-участниц не будет России. Однако он готов поспособствовать в организации отечественного аналога — «Интервидения», передает «Национальная служба новостей».

Правительство России выделяет 600 миллионов рублей на проведение в 2024 году конкурса «Интервидение». Соответствующее решение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 18 декабря он заявил о планах провести первое «Интервидение» — аналог ежегодного музыкального конкурса Евровидение.

В свою очередь организаторы «Евровидения» запретили приносить на мероприятия флаги Палестины и плакаты с политическими лозунгами. Однако они также разрешили брать с собой ЛГБТ*-флаги.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.