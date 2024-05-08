Продюсер раскрыл стоимость победы на «Евровидении»

Цена победы на «Евровидении» стартует от двух миллионов евро. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, в последние годы «Евровидение» коммерциализировалось.

«При наличии финансовых возможностей любой исполнитель или его продюсер в состоянии купить себе место в полуфинале и финале. Цена вопроса от двух миллионов евро», — сказал Дворцов.

Он отметил, что данная ситуация сильно сказывается на вокальной составляющей конкурса, которая с каждым годом становится все хуже, поскольку на первый план выходит не она, а скандальный образ исполнителей и шоу. Дворцов указал, что еще несколько лет назад участники конкурса ставили фееричные шоу со вкусом, а теперь только «нищебродские». Он назвал современный конкурс «полным развратом и кринжем», порадовавшись, что РФ в этом «"г" не участвует».