Соседов раскритиковал «Евровидение-2024»

России не следует участвовать в «Евровидении» в 2024 году, так как этот конкурс уже изжил себя и не имеет реального значения. Таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов.

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«В 70-е и 80-е годы об этом конкурсе даже не говорил никто, он не имел никакого веса. Советский Союз даже не считал это за конкурс, даже в прессе не было упоминаний. «Евровидение» себя изжило», — сказал Соседов.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что аналог «Евровидения» - международный музыкальный конкурс «Интервидение», - может быть проведен в конце текущего года. Он добавил, что подготовка мероприятия уже стартовала. При этом для начала количество стран-участниц будет равно семи.