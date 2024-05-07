Украинская певица упала на сцену на репетиции «Евровидения-2024»

Украинская певица Алена Савраненко (выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona) упала на сцене время генеральной репетиции «Евровидения-2024». Об этом пишет РИА «Новости».

Евровидение проходит в шведском Мальме с 7 по 11 мая. Этот город ранее уже принимал главный музыкальный конкурс Европы — в 1992 и 2013 годах.

На кадрах роликов, распространенных очевидцами, певица, быстро шагая по сцене, наступает на подол своего длинного платья, падает на сцену, поднимается и продолжает исполнение песни.

Журналисты отметили, что Савраненко на конкурсе исполнит песню «Teresa & Maria» вместе с певицей Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева).

«Голоса у них [представительниц Украины на Евровидении], бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — пояснил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Пользователи соцсетей в комментариях под видео с репетиции предположили, что падение артистки — «плохой знак для Украины». По их мнению, он говорит о том, что девушкам не удастся одержать победу в конкурсе.