«Стиляги из Москвы»: 40 лет группе «Браво»

18 марта исполнилось 40 лет российский поп-рок-группе «Браво». Несмотря на то, что коллектив начал музыкальную деятельность в 1983 году, основатель и автор большинства песен «Браво» Евгений Хавтан считает официальным днем рождения группы сорванный милицей концерт в ДК «Мосэнерготехпром». Тогда организаторов и участников подпольного шоу арестовали. Больше всего от правоохранителей досталось солистке Жанне Агузаровой. Девушку выслали из Москвы на полтора года в «Тюменский леспромхоз» за подделку документов. В честь официального дня рождения «Браво» мы собрали самые яркие кадры в истории группы — в галерее «Рамблера».

Казалось, что дни попавшего в опалу коллектива сочтены — группу покинули несколько музыкантов. Тем не менее «Браво» удалось удержаться на плаву и после возвращения Агузаровой они вновь вернулись к активной концертной деятельности. Уже 30 мая 1986 года музыканты выступили на одной сцене с Аллой Пугачёвой, Александром Градским, Владимиром Кузьминым, группами «Автограф» и «Круиз» во время благотворительного концерта «Счёт № 904» для пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС, который состоялся в «Олимпийском».

В 1990 году у группы появился новый лидер. На смену Жанне Агузаровой пришел Валерий Сюткин. В начале 90-х группа записала свои наиболее известные альбомы: «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». Песня «Вася» стала первым совместным произведением Хавтана и Сюткина и дала старт очередному витку популярности «Браво». В те годы коллектив активно гастролировал по СНГ и постоянно выступал на телевидении.

В 1995 году Валерий Сюткин решил заняться сольной карьерой. Имя нового вокалиста скрывалось до окончания записи альбома «На перекрёстках весны». Лишь год спустя поклонники группы узнали, что новым голосом «Браво» стал Роберт Ленц, который и сейчас продолжает выступать вместе с легендарным коллективом. Всего на счету музыкантов более 20 студийных и концертных альбомов.