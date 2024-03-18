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«Стиляги из Москвы»: 40 лет группе «Браво»

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Московская рок-группа «Браво», 1987 год
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Московская рок-группа «Браво», 1987 год 
© РИА Новости
Солистка группы "Браво" Жанна, 1987 год
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Солистка группы "Браво" Жанна, 1987 год 
© РИА Новости
Руководитель и гитарист группы "Браво" Евгений Хавтан, 1987 год
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Руководитель и гитарист группы "Браво" Евгений Хавтан, 1987 год 
© РИА Новости
Рок-группа "Браво", 1987 год
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Рок-группа "Браво", 1987 год 
© РИА Новости

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Выступает группа "Браво", 1988 год
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Выступает группа "Браво", 1988 год 
© ТАСС
Выступает группа "Браво". Солисты Валерий Сюткин (слева) и Евгений Хавтан. Кремлевский Дворец съездов, 1992 год
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Выступает группа "Браво". Солисты Валерий Сюткин (слева) и Евгений Хавтан. Кремлевский Дворец съездов, 1992 год 
© РИА Новости
Группа "Браво" на рок-фестивале "Крылья-2007", который прошел на стадионе "Тушино"
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Группа "Браво" на рок-фестивале "Крылья-2007", который прошел на стадионе "Тушино" 
© РИА Новости
Участники группы "Браво" Евгений Хавтан и Роберт Ленц выступают на концерте в клубе "16 тонн", 2011 год
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Участники группы "Браво" Евгений Хавтан и Роберт Ленц выступают на концерте в клубе "16 тонн", 2011 год 
© РИА Новости
Участник группы "Браво" Евгений Хавтан выступает на фестивале "Усадьба. Джаз" в музее-усадьбе Архангельское, 2011 год
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Участник группы "Браво" Евгений Хавтан выступает на фестивале "Усадьба. Джаз" в музее-усадьбе Архангельское, 2011 год 
© РИА Новости

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Участники группы "Браво" выступают на концерте в честь 30-летия коллектива в Главклубе в Москве, 2014 год
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Участники группы "Браво" выступают на концерте в честь 30-летия коллектива в Главклубе в Москве, 2014 год 
© РИА Новости
Вокалисты группы "Браво" Роберт Ленц и Евгений Хавтан выступают на юбилейном концерте в ГЛАВCLUB Green Concert в Москве, 2018 год
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Вокалисты группы "Браво" Роберт Ленц и Евгений Хавтан выступают на юбилейном концерте в ГЛАВCLUB Green Concert в Москве, 2018 год 
© РИА Новости
Вокалист, лидер группы "Браво" Евгений Хавтан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве, 2019 год
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Вокалист, лидер группы "Браво" Евгений Хавтан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве, 2019 год 
© РИА Новости

18 марта исполнилось 40 лет российский поп-рок-группе «Браво». Несмотря на то, что коллектив начал музыкальную деятельность в 1983 году, основатель и автор большинства песен «Браво» Евгений Хавтан считает официальным днем рождения группы сорванный милицей концерт в ДК «Мосэнерготехпром». Тогда организаторов и участников подпольного шоу арестовали. Больше всего от правоохранителей досталось солистке Жанне Агузаровой. Девушку выслали из Москвы на полтора года в «Тюменский леспромхоз» за подделку документов. В честь официального дня рождения «Браво» мы собрали самые яркие кадры в истории группы — в галерее «Рамблера».

Казалось, что дни попавшего в опалу коллектива сочтены — группу покинули несколько музыкантов. Тем не менее «Браво» удалось удержаться на плаву и после возвращения Агузаровой они вновь вернулись к активной концертной деятельности. Уже 30 мая 1986 года музыканты выступили на одной сцене с Аллой Пугачёвой, Александром Градским, Владимиром Кузьминым, группами «Автограф» и «Круиз» во время благотворительного концерта «Счёт № 904» для пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС, который состоялся в «Олимпийском».

В 1990 году у группы появился новый лидер. На смену Жанне Агузаровой пришел Валерий Сюткин. В начале 90-х группа записала свои наиболее известные альбомы: «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». Песня «Вася» стала первым совместным произведением Хавтана и Сюткина и дала старт очередному витку популярности «Браво». В те годы коллектив активно гастролировал по СНГ и постоянно выступал на телевидении.

В 1995 году Валерий Сюткин решил заняться сольной карьерой. Имя нового вокалиста скрывалось до окончания записи альбома «На перекрёстках весны». Лишь год спустя поклонники группы узнали, что новым голосом «Браво» стал Роберт Ленц, который и сейчас продолжает выступать вместе с легендарным коллективом. Всего на счету музыкантов более 20 студийных и концертных альбомов.

Шоу-бизнес
Фото
Роберт Ленц
Владимир Кузьмин
Евгений Хавтан
Александр Градский
Алла Пугачева
Валерий Сюткин
Москва
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